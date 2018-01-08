علي سيد ومحمد عبدالنبي في المركز الأول بـ"جائزة ساويرس" فرع شباب الأدباء

كتب- محمد لطفي:

حصد كل من علي سيد ومحمد عبدالنبي، على المركز الأول مناصفة في جائزة ساويرس الثقافية، مجال الرواية فرع شباب الأدباء، وجاء في المركز الثاني كل من أحمد شوقي و مينا هاني.

وحصل كل من مصطفى الشيمي وهشام البواردي على شهادات تقدير.

أما المركز الثاني في مجال المجموعة القصصية فرع شباب الأدباء فحصل عليها مناصفة كل من شيرين فتحي ومارك أمجد، أما المركز الأول مناصفة فذهب إلى كل من أمير زكي ومحمد علاء الدين.

كان حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية لعام 2017، قد انطلق منذ قليل بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بحضور رجلي الأعمال سميح ونجيب ساويرس، ونخبة كبيرة من الأدباء والمبدعين والإعلاميين والشخصيات العامة.

وقد بدأت مراسم الاحتفال مع ضيف الشرف الفنان أحمد حلمي، وتم تكريم اسم الراحلة شمس الإتربي، مؤسس وعضو مجلس أمناء جائزة ساويرس، من خلال عرض فيلم تسجيلي عن حياتها وإسهاماتها في دعم الإبداع والثقافة والتراث، بحضور عائلتها وأصدقائها ومحبيها.​



وكانت مؤسسة ساويرس قد أعلنت قبل أسبوعين عن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو وأعمالهم التي استقرت عليها آراء أعضاء لجان التحكيم في أفرع الجائزة المختلفة.

وتضمنت القوائم القصيرة في الرواية بفرع شباب الأدباء بحسب الترتيب الأبجدي ستة أعمال هي " حكايات الحسن والحزن" لـ"أحمد شوقي علي"، " أنثى موازية" لـ"علي سيد"، "في غرفة العنكبوت" لـ"محمد عبدالنبي"، "سورة الأفعى" لـ"مصطفى الشيمي"، "مقام غيابك" لـ"مينا هاني"، "الرجل النملة" لـ"هشام البواردي".

وفي فرع شباب الأدباء للمجموعة القصصية، تصدرت القائمة القصيرة مجموعات "خط انتحار" لـ"أمير زكي"، "جنازة ثانية لرجل وحيد" لـ"دعاء إبراهيم"، "البطلة لا يجب أن تكون بدينة" لـ"شيرين فتحي"، " نشيد الجنرال" لـ"مارك مجدي"، "زعربانة" لـ"محمد أحمد فؤاد"، "موسم الهجرة لأركيديا" لـ"محمد علاء الدين".

بينما جاءت القائمة القصيرة في السيناريو للكتاب الشباب أيضا كالتالي: "تحقيق في اختفاء سيد جابر" لـ"أحمد المصري"، "شحاتة هارون (آخر الموهيكان)" لـ"رشا عزت"، "مصيف الأسرة السعيدة" لـ"سيد محمود عمر"، "لآخر نفس" لـ"محمد عبدالقادر مصطفي"، "نوة" لـ"عمرو محمود بدر".