​السيسي يفتتح 13 مشروعاً جديدًا (لحظة بلحظة)

القاهرة - مصراوي:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين افتتاح عدد من المشروعات التنموية العملاقة في قطاع الطرق والكباري والإسكان, وتشمل مشروعات يتم افتتاحها عبر الفيديو كونفراس بمقر الاحتفال بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

حضر الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

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