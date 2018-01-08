برلمانية تتقدم ببيان عاجل حول سقوط بالون الأقصر

كتب- أحمد علي:

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل، اليوم الاثنين، بشأن سقوط بالون طائر غرب مدينة الأقصر بالطريق الصحراوي الغربي الجديد، وعلى متنه 21 سائحًا من جنسيات مختلفة، ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 12 آخرين بكدمات وجروح.

وأوضحت عبد الحليم، أن البالون الطائر سقط نتاج رياح شديدة لدخول فصل الشتاء، ما أدى إلى سقوط البالون التابع لشركة تسمى "سندباد"، وفوجئ الجميع بالمنطاد يترنح في السماء بعد صعوده بدقائق قليلة، وظل على هذه الحالة عدة دقائق معلقًا في السماء دون أن يكون هناك إدارة جيدة للأزمة، أو حتى فريق تأمين لمثل هذه الرحلات الترفيهية.

وأردفت عبد الحليم، أنه رغم تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد من خطورة الجو، سمحت الهيئة العامة للطيران بإقلاع هذه البالونات.

وأضافت: تتزامن هذه الحادثة مع حادثة أخرى بذات الأسبوع وهي شحوط عدد من البواخر وصلت إلى 35 باخرة سياحية بمحافظة أسوان، و8 بواخر بالأقصر، بعد أن علقت بالرمال والطمى في الجزر النيلية التي برزت وسط النيل.

وأكملت إيناس عبد الحليم، أنه في الوقت الذي يكافح الرئيس ويجاهد من أجل إنعاش حركة السياحة المصرية، نجد الحكومة تقف ضد هذه الجهود وترتكب كوارث غير محسوبة.

وطالبت بمحاسبة كل من قصر فى تأمين هذه البالونات، والإعلان عن نتيجة هذه التحقيقات للرأي العام قبل مجلس النواب.​