وزير التجارة: طرحنا 1.5 مليون متر مربع بالمجان للمشروعات الصغيرة في الصعيد

كتبت-مروة شوقي:

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن مدينة العاشر من رمضان، تمثل إحدى قلاع الصناعة المصرية التي يحتذى بها؛ لإرساء دعائم وأسس التنمية المستدامة في رؤية 2030.

وأضاف قابيل، خلال كلمته في أثناء افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من المشروعات في مدينة العاشر من رمضان، أن وزارة التجارة تعمل بمشاركة القطاع الخاص والبرلمان، على توفير البيئة التشريعية والبنية التحتية للتوسع بالمشروعات وخلق فرص عمل، مضيفًا:"نعمل على كل عناصر الإنتاج بدءًا من توفير الأراضي والمناطق الصناعية المؤهلة وتوفير أراضٍ صناعية لصغار المستثمرين، وإعداد الخطط للاستثمار الصناعي لدعم الاستثمار المحلي".

وتابع وزير التجارة: طرحت الوزارة 28.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية لصغار المستثمرين، منها مليون ونصف بالمجان في منطقة الصعيد للمشروعات الصغيرة، بالإضافة للاستعانة بالمطورين الصناعيين من القطاع الخاص لتطوير بعض المناطق الصناعية لجذب الاستثمار الخارجي.

وعن إنجازات الوزارة في مجال الاستثمار، قال قابيل: "تم إنشاء 12 منطقة صناعية وخدمية بمشاركة القطاع الخاص، ومعهد تدريب صناعي ومحطة صرف صناعي ودار رعاية أطفال في كل منطقة صناعية، وجاري العمل على إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا في 12 محافظة لخلق فرص عمل للشباب، وإطلاق خارطة الاستثمار الصناعي لأول مرة في مصر، لتوفير المعلومات والفرص المتاحة للمستثمرين الأجانب".

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يفتتح اليوم الاثنين، عددًا من مشروعات الطرق والكباري الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان الاجتماعى بمدينة العاشر من رمضان، وكوبري الفنجري، المخطط استكماله ليكون محورًا عرضيًا رئيسيًا للربط بين محور روض الفرج غربًا، ومحور المشير في التجمع الخامس شرقًا، عبر الفيديو كونفرانس.​