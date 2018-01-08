السيسي عن المصانع المتعثرة: ندرس وضعها لتعود للعمل مرة أخرى
كتب – محمود مصطفى:
بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، برسالة طمأنة للمصريين حول المصانع المتعثرة، التي توقف العمل بها منذ فترة.
وقال الرئيس خلال افتتاحه عدد من المشروعات بمدينة العاشر من رمضان، اليوم الاثنين: "المصانع المتعثرة أمر في منتهى الأهمية، وندرس وضعها لتعود العمالة بها مرة أخرى".
ووجه السيسي حديثه للمهندس طارق قابيل وزير التجارة الصناعة قائلا: "شوفوا الدعم اللي محتاجينه للمصانع المتعثرة بأي شكل".
وقال رئيس الجمهورية: "نسعى لإنشاء أربعة آلاف مصنع خلال فترة من ستة أشهر إلى عام".
ومن جانبه، قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن أمر المصانع المتعثرة معقد للغاية.
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