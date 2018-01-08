بالصور.. العثور على جزء من تمثال أثري في سوهاج

كتب- محمد عاطف:

قالت اللجنة الأثرية، التي شكلها الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، برئاسة جمال عبد الناصر مدير عام آثار سوهاج، إن القطعة التي عُثر عليها في موقف سيارات أخميم الشرقي بمحافظة سوهاج، أثرية.

وأوضح وزيري، أنه بعد المعاينة اتضح أن القطعة التي عثر عليها عبارة عن جزء من تمثال من حجر الجرانيت الأسود للملك أمنحتب الثالث من الأسرة الثامنة عشر، وهي قاعدة مستطيلة الشكل ذات استدارة عند المقدمة وتفقد نهايتها اليمنى.

وأضاف، في بيان له، اليوم الاثنين، أنه اتضح من المعاينة الأولية، أن التمثال كان يقدم قدمه اليسرى للأمام وهو التقليد المتبع في تماثيل ملوك مصر القديمة، وأمام قدمه اليمنى يوجد مجموعة من الكتابات بالهيروغليفية عبارة عن لقبي التتويج والميلاد للملك أمنحتب الثالث.

وتابع وزيري: نقلنا الجزء المكتشف للمخزن المتحفي بسوهاج؛ تمهيدًا لإجراء أعمال التنظيف والصيانة والترميم اللازمة له.​