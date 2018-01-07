​وزير الخارجية: السودان من أهم الدول لمصر​

كتب- محمد قاسم:

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن السودان من أهم الدول بالنسبة لمصر، مضيفًا أن وزارة الخارجية لديها إدارة معنية خصيصًا للسودان نظرًا لأهميتها.

وأضاف شكري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "كل يوم" عبر قناة "ON E"، إن "السودان ومصر شعب واحد ولا يفصله أي حدود، وهذا شيء لا يحتاج الحديث عنه، كما أن مصر حرصت على دعوة الرئيس السوداني عمر البشير وتقليده أرفع الأوسمة لمشاركته في حرب 1973".

وأوضح أنه على وسائل الإعلام أن يتحدث بموضوعية عن العلاقات السوداني المصرية ولا يتضمن إساءات للجانبين.

جاء ذلك تعليقًا على إعلان السودان الخميس الماضي، سحب سفيرها بالقاهرة، للتشاور دون إبداء السبب أو مدة بقائه في الخرطوم.

وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أنه "تم إخطار السفارة المصرية في الخرطوم يوم 4 يناير الجاري رسميا بقرار استدعاء سفير السودان في القاهرة إلى الخرطوم للتشاور وإن مصر الآن تقوم بتقييم الموقف بشكل متكامل لاتخاذ الإجراء المناسب".