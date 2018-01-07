عمرو أديب عن مزاعم نيويورك تايمز: مجرد كاميرا خفية وناس بتسجلها

كتب- هاني رجب:

استنكر الإعلامى عمرو أديب، ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، لمراسل الصحيفة "ديفيد كيركباتريك" والذي تضمن وجود تسريبات لتسجيلات لضابط مخابرات مصرى مزعوم يدعى أشرف الخولي يقدم فيها توجيهات إلى عدد من مقدمي البرامج التلفزيونية فى مصر بشأن تناول موضوع "القدس" في الإعلام المصري، متعجبًا من التأثير والدور الذي كان سيقدمه الإعلامي مفيد فوزي والفنانة يسرا حيال هذه التسريبات.

وتعجب "أديب" خلال برنامجه "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E"، من انتقال التسريبات من مكتب نيويورك تايمز إلى قناة الجزيرة القطرية، مضيفًا أن الإعلام والصحف المصرية تناولت ملف القدس بقوة، كما تبنت مصر قرار القدس فى مجلس الأمن وتدفع ثمن ذلك حتى الآن.

وتابع: "كيف علمت الصحيفة الأمريكية وجود ضابط باسم أشرف الخولى، ويعمل بالمخابرات حربية؟، وهل كان ذلك سببًا فى ضياع القدس؟.. ما يحدث استغلال وعته وهبل غير طبيعى".

وتساءل أديب، عن الموقف التركي حيال العلاقات مع إسرائيل بعد ملف القدس، مضيفًا: "بأمارة إيه مصر هتبيع القدس أو ستشتريها .. ما يحدث مصنع شماعات، والأيام القادمة ولادنا هيجيبوا الناس دى كلها من قفاها.. والملعوب واضح.. ومجرد كاميرا خفية وواحد بيكلم ناس ويسجلها".