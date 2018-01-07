"المؤتمر": تراجع شفيق عن الترشح للرئاسة دليل على وطنيته

كتبت-مروة شوقي:

قال الدكتور حسين أبو العطا، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن "تراجع الفريق أحمد شفيق عن خوض الانتخابات الرئاسية المُقبلة دليل وحدتنا كمصريين لتحكيم صوت العقل، علاوة على أنه دليل على وطنية شفيق وإخلاصه لمصر".

وأضاف أبو العطا، في تصريح لمصراوي، أنه توقع تراجع شفيق عن ترشحه لدى عوته مصر، متابعًا: "من المؤكد أن الفريق حينما استقر بمصر وشاهد حجم الانجازات التي تعيشها لم يجد وجهاً للمقارنة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكّم صوت العقل".

ورد نائب حزب المؤتمر، عن استخدام شفيق ورقة الترشح للانتخابات الرئاسية للعودة لمصر في ظل القضايا المتهم فيها وتراجعه الآن، قائلاً: "الدولة المصرية لا تتدخل في أعمال القضاء، وإن كانت ضد شفيق قضايا معينة مؤكد أنها قائمة، ومن يعتبر ترشحه للرئاسة وعدوله عنها مساومة سياسية فهو مخطئ".

يشار إلى أن "شفيق" أعلن في وقت سابق اليوم الأحد، عدم خوضه انتخابات الرئاسة المقبلة، وقال في بيان صحفي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه أعاد تقدير الموقف العام بشأن إعلانه السابق باعتزامه الترشح بالانتخابات المقبلة أثناء تواجده في الإمارات العربية المتحدة.

وكان شفيق أعلن في شهر نوفمبر الماضي، اعتزامه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، الأمر الذي أحدث جدلًا واسعًا، أعقبه ظهوره في فيديو مصور بثته قناة الجزيرة ووصفته بـ"الحصري"، مُدعياً منعه من مغادرة الإمارات، الأمر الذي نفاه وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش.

وبعدها أعادت الإمارات "شفيق" إلى القاهرة على متن طائرة خاصة، ثم أعلن الفريق، في بيان للحزب عقب عودته، أن الأمور اختلفت كثيرًا عقب عودته، وأن رؤيته للأمور في داخل مصر، مختلفة عن خارجها وسيعيد النظر في قرار ترشحه.​​