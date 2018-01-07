ساويرس معلقًا على تراجع شفيق عن الترشح للرئاسة: "ليس الأمثل"

كتبت- مروة شوقي:

علّق المهندس نجيب ساويرس، على قرار الفريق أحمد شفيق بعدم خوض سباق الترشح في الانتخابات الرئاسية المُقبلة، في تغريدة، أعاد نشرها رداً على أحد رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكان المغرد كتب جزءاً من نص بيان شفيق، على صفحة "ساويرس" الرسمية بالموقع: "لن أكون الأمثل لإدارة الدولة"، ليرد رجل الأعمال: "أنا كان رأيي كده برضو".

يشار إلى أن الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، أعلن في وقت سابق اليوم الأحد، عدم خوضه انتخابات الرئاسة المقبلة، وقال في بيان صحفي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه أعاد تقدير الموقف العام بشأن إعلانه السابق اعتزامه الترشح في الانتخابات المقبلة أثناء وجوده في الإمارات العربية المتحدة.

وكان شفيق أعلن، في شهر نوفمبر الماضي، اعتزامه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، الأمر الذي أحدث جدلًا واسعًا، أعقبه ظهوره في فيديو مصور بثته قناة الجزيرة، ووصفته بـ"الحصري"، مُدعياً منعه من مغادرة الإمارات، الأمر الذي نفاه وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش.

وبعدها أعادت الإمارات "شفيق" إلى القاهرة على متن طائرة خاصة، ثم أعلن شفيق، في بيان للحزب الذي يترأسه عقب عودته، أن الأمور اختلفت كثيرًا عقب عودته، وأن رؤيته للأمور في داخل مصر، مختلفة عن خارجها، وسيعيد النظر في قرار ترشحه.​​