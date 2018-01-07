السياحة: نفاوض شركة لتسويق مصر في كأس العالم

كتب- يوسف عفيفي:

قال هشام الدميري، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن الهيئة تتفاوض مع شركة "JWT" المنفذة للحملة الدعائية والترويجية لمصر بالخارج، لعمل حملة تسويقية لمصر في بطولة كأس العالم، وتعمل على وضع خطة قوية ومدروسة لبحث المتطلبات والعروض المتاحة في البطولة.

وأضاف الدميري، في تصريحات لمصراوي، أن كأس العالم ليست مقصورة على الملاعب فقط، بل تشمل الطرق والمواصلات والمترو والساحات الكبيرة والمسارح والسوبر ماركت وغيرها من الأماكن التي يفضل استغلاها إعلاميًا خلال إقامة البطولة.

وأوضح أن صعود مصر لكأس العالم أعطى صورة إيجابية عن مصر، وحسن صورتها في الخارج، مشيرا إلى أن شركة "JWT" تعمل حاليا على بحث العروض المطلوب تطبيقها في الحملة التسويقية، والهيئة تعمل على تخصيص ميزانية خاصة بها خلال الأيام المقبلة.

وقال إن وضع حد أدنى وأعلى لأسعار الغرف الفندقية؛ منعًا لحرق الأسعار، هو أمر بيد وزارة السياحة وليس الهيئة، وللأسف مصر تعمل في سوق "حر" ليس له قواعد أو ضوابط، وهذا خطأ كبير، وهناك طرق أخرى منها تطبيق القانون وتصنيف الفنادق، ومصر تحتاج إلى تطبيق القانون ووضع سقف للأسعار.

وكان هشام الدميري، رئيس هيئة تنشيط السياحة، ذكر أن الهيئة ستجتمع خلال أيام، لبدء إجراءات طرح الحملة الجديدة للترويج لمصر مع كل من مستثمري القطاع الخاص ومنظمي الرحلات في الخارج، على أن تشمل خطة الترويج الجديدة السوشيال ميديا، وإدراج الأسواق الصاعدة ضمن الخطة، خاصة أن حجم المخصص لكل سوق يختلف حسب طبيعة هذا السوق، لافتا إلى أن المبلغ الذي كان مخصصًا في الحملة السابقة يقدر بـ22 مليون دولار في العام الماضي.