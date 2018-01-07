عضو "حماة الوطن": الفريق شفيق "انسحب بشياكة" من انتخابات الرئاسة

كتب – سيف سالم:

قال اللواء حسين السيد عضو البرلمان عن حزب حماة الوطن، إن الفريق أحمد شفيق أدرك الفارق بين سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي خاضها في 2012 ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي مشيرًا إلى أن الأصوات والشعبية التي حصل عليها "شفيق" في 2012 جاءت بسبب رفض الشعب للإخوان في ذلك الوقت.

وأضاف السيد، في تصريحات لمصراوي، أن الفريق "انسحب بشياكة" وفي هدوء يناسب شخصيته الوطنية، وأنه يجب توجيه الشكر له لتدقيقه النظر في المرحلة الحالية ومراجعة نفسه، مشيرًا إلى أن تراجعه يؤكد إيمانه (شفيق) بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يستحق أن يستكمل ما بدأه من إنجازات ملموسة على أرض الواقع.

ودعا النائب، شفيق إلى الاهتمام بإحياء دور الأحزاب في مصر من خلال ترأسه لحزب "الحركة الوطنية"، وأن يقوم بخلق حالة التفاف الشباب حوله، لافتًا إلى أن استعادة الحياة الحزبية الضعيفة في البلاد مهمة جليلة أيضًا.

يشار إلى أن الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، أعلن في وقت سابق اليوم الأحد، عدم خوضه انتخابات الرئاسة المقبلة، وقال في بيان صحفي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه أعاد تقدير الموقف العام بشأن إعلانه السابق باعتزامه الترشح بالانتخابات المقبلة أثناء تواجده في الإمارات العربية المتحدة.

وكان شفيق أعلن في شهر نوفمبر الماضي، اعتزامه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، الأمر الذي أحدث جدلًا واسعًا، أعقبه ظهوره في فيديو مصور بثته قناة الجزيرة ووصفته بـ"الحصري"، مُدعياً منعه من مغادرة الإمارات، الأمر الذي نفاه وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش.

وبعدها أعادت الإمارات "شفيق" إلى القاهرة على متن طائرة خاصة، ثم أعلن شفيق، في بيان للحزب عقب عودته، أن الأمور اختلفت كثيرًا عقب عودته، وأن رؤيته للأمور في داخل مصر، مختلفة عن خارجها وسيعيد النظر في قرار ترشحه.​