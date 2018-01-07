تفاصيل حفل جوائز "ساويرس" الثقافية بدار الأوبرا غدًا

كتب- محمد عاطف:

أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، برنامج حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية لعام 2017، الذي يقام على المسرح الكبير في دار الاوبرا المصرية غدًا الاثنين الموافق 8 يناير، بحضور نخبة كبيرة من الأدباء والمبدعين والإعلاميين والشخصيات العامة.

تبدأ مراسم الاحتفال مع ضيف الشرف الفنان أحمد حلمي، بتكريم اسم الراحلة شمس الأتربي، مؤسس وعضو مجلس أمناء جائزة ساويرس، من خلال عرض فيلم تسجيلي عن حياتها وإسهامتها في دعم الإبداع والثقافة والتراث، بحضور عائلتها وأصدقائها ومحبيها.

يلي ذلك فعاليات توزيع الجوائز في فروع الرواية والقصة القصيرة والسيناريو والمسرح والنقد الأدبي مع الإعلامية جاسمين طه زكي، التي تقدم فقرات الحفل هذا العام.

ويشهد الحفل فقرات فنية للمطربة الشابة نسمة محجوب، التي تقدم مجموعة من الأغاني الطربية المتنوعة لكوكب الشرق أم كلثوم وفيروز ونجاة.

وكانت مؤسسة ساويرس أعلنت قبل أسبوعين القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو وأعمالهم التي استقرت عليها آراء أعضاء لجان التحكيم في أفرع الجائزة المختلفة.

وتضمنت القوائم القصيرة في الرواية بفرع شباب الأدباء بحسب الترتيب الأبجدي ستة أعمال هي: "حكايات الحسن والحزن" لـ"أحمد شوقي علي"، "أنثى موازية" لـ"علي سيد"، "في غرفة العنكبوت" لـ"محمد عبد النبي"، "سورة الأفعى" لـ"مصطفى الشيمي"، "مقام غيابك" لـ"مينا هاني"، "الرجل النملة" لـ"هشام البواردي".

وفي فرع شباب الأدباء للمجموعة القصصية، تصدرت القائمة القصيرة مجموعات " خط انتحار" لـ"أمير زكي"، "جنازة ثانية لرجل وحيد" لـ"دعاء إبراهيم"، "البطلة لا يجب أن تكون بدينة" لـ"شيرين فتحي"، "نشيد الجنرال" لـ"مارك مجدي"، "زعربانة" لـ" محمد أحمد فؤاد"، "موسم الهجرة لأركيديا" لـ"محمد علاء الدين".

وجاءت القائمة القصيرة في السيناريو للكتاب الشباب أيضا كالتالي: "تحقيق في اختفاء سيد جابر" لـ"أحمد المصري"، "شحاتة هارون (آخر الموهيكان)" لـ"رشا عزت"، "مصيف الأسرة السعيدة" لـ" سيد محمود عمر"، "لآخر نفس" لـ"محمد عبدالقادر مصطفى"، "نوة" لـ"عمرو محمود بدر".



يذكر أن مسابقة ساويرس الثقافية، خدمة جديدة للمؤسسة لتقدير الأعمال الأدبية المتميزة المنشورة وغير المنشورة، من خلال مجلس أمناء الجائزة الذي يتكون من نخبة متميزة من المتطوعين بالجهد والوقت لتقديم المشورة للمؤسسة فيما يختص بالأمور الفنية للجائزة.