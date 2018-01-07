"الزراعة" تنظم معرض زهور الربيع في مارس القادم

القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إقامة معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان النباتية، هذا العام في الثاني من مارس القادم، بحضور ورعاية الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أنه سيتم تنظيم المعرض هذا العام بالتعاون مع جمعية فلاحة البساتين المصرية، حيث ستتم إتاحة كراسات الشروط مجانا والحجز للراغبين من الشركات العارضة والمستثمرين في مجال نباتات الزينة وتنسيق الحدائق، بدءا من بعد غد الثلاثاء بمقر حديقة الأورمان بالجيزة.

من جانبه، أكد وزير الزراعة أهمية هذا المعرض، والذي تمتد فعالياته لمدة 45 يوما، باعتباره من أهم المعارض في مصر في هذا المجال على المستويين المحلي والدولي وينتظره الجميع لمشاهدة أحدث ما توصل إلى البحث العلمي في مجال إنتاج الزهور والمسطحات الخضراء ونباتات الزينة والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية، حيث يساهم المعرض بشكل فعال في زيادة الإنتاج والتصدير.​