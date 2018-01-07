خدمات تأمينية مشددة وشرطة سرية بمحيط كنائس العاصمة

كتب - فتحي سليمان:

تفقد اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة الخدمات الأمنية، بمحيط الكنائس ودور العبادة المسيحية تزامنًا مع أعياد الأقباط.

ونشرت مديرية أمن القاهرة شرطة سرية وخدمات أمنية بمحيط الكاتدرائية والكنائس الكبرى بالعاصمة.

وقالت مصادر أمنية إن اللواء خالد عبد العال مدير الأمن، من المقرر أن يذهب اليوم الأحد إلى العاصمة الإدارية لتفقد خدمات تأمين كنيسة ميلاد المسيح الجديدة وتأمين المصلين.

ونشرت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية قواتها، ووزعت الخطط الإشرافية والقيادية، ورفع درجة التأهب الأمني وتكثيف التواجد الأمني بمحيط دور العبادة المسيحية وتمشيط محيط الكنائس بشكل متواصل بتنسيق تام مع رجال القوات المسلحة.

وألغت وزارة الداخلية، إجازات الضباط والأفراد تزامنًا مع مواعيد احتفالات أعياد الميلاد، لتأمين البلاد ودور العبادة.

واعتمدت الخطة على التنسيق مع جميع الكنائس للتأكد من جاهزية كاميرات المراقبة، وربطها مع غرفة التحكم بالكاميرات بجميع مديريات الأمن، بالإضافة إلى توجيه إدارة الحماية المدنية بنشر قواتها على جميع مداخل دور العبادة المسيحية، والمنشآت الهامة والسياحية، للكشف عن أي مفرقعات أو متفجرات، والتمشيط المستمر والدوري لمحيطها عن طريق استخدام كلاب الكشف عن المرقعات.

وأشارت المصادر إلى أنه تم إغلاق محيط كل الكنائس على مستوى الجمهورية، وإعداد منطقة كحرم أمن لكل كنيسة لمنع مرور أو انتظار السيارات بداخله بشكل كامل.

وشملت خطط التأمين التي اعتمدها الوزير، الدفع بدوريات أمنية على الطرق السريعة والمحاور، للتعامل مع المواقف الطارئة، ونشر دوريات مدعومة بسيارات حديثة لتصوير الأحداث عل الطرق، وتشديد إجراءات تأمين الشخصيات العامة والهامة والمسؤولين.