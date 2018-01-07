الرئيس السيسي يهنئ أقباط سويسرا بعيد الميلاد المجيد

جنيف -أ ش أ :

شارك السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف فى قداس عيد الميلاد بكنيسة السيدة العذراء بجنيف، حيث نقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأنبا لوقا أسقف القطاع الفرنسى من سويسرا وللإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما نقل تمنيات الرئيس السيسي بالنجاح والتوفيق، ولمصرنا الغالية وشعبها العظيم بدوام العزة والرفعة والأمن والأمان.

وألقى السفير علاء يوسف كلمة أكد فيها أن الاحتفال بميلاد السيد المسيح عليه السلام يتيح الفرصة كل عام لتعزيز روح الترابط والمحبة بين كافة جموع الشعب المصري بمُسلميه ومسيحييه، وهي القيم التي تمثل الحصن المنيع والأهم للوقوف بكل عزة وإباء أمام كافة الأخطار التي تواجه مجتمعنا.

وذكر السفير علاء يوسف أنه في رحاب هذه الأيام، ومع عمق روحانياتها، يجب علينا جميعا أن نأخذ الدرس والعظة وأن نُفوت على أعداء مصر، داخلها وخارجها، أي فرصة للتسلل إلى نسيج مجتمعنا وتفكيكه، والتصدي بكل قوة لخطر الإرهاب الذي لا يفرق بين مسلم ومسيحي، وأن نظل شعباً واحداً يبنى ويعمر، كما شاهدنا اليوم من مقر الكاتدرائية الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة.

واختتم السفير علاء يوسف كلمته بالإشارة إلى أن مصر تسير بخطى واسعة وثابتة وطموحة نحو مواصلة التنمية الشاملة، وهو ما يتطلب من كافة المصريين، خلال هذه المرحلة التكاتف والعمل بكل جد وعزم من أجل مزيد من التقدم والسلام والازدهار.