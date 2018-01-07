تفاصيل جديدة فى تحقيقات عصابة الـ 75 موظف و"انتفاضة الخبز" بالسودان أبرز ما تناولته الصحف الخاصة

كتب- محمود أمين :

أبرزت الصحف المصرية الخاصة الصادرة اليوم الأحد، بعدد من القضايا المحلية والدولية، وابرزت صحيفة "المصري اليوم" في عنوان صفحتها الأولي بمشاريع الدولة الاقتصادية تحت عنوان الدولة تعود إلى «المناطق الاستثمارية الخاصة».

وتابعت الصحيفة في تفاصيل الخبر، بدأت وزارة الاستثمار إنشاء عدد من المناطق الاستثمارية التى يشارك فيها القطاع الخاص، وهو المشروع الذى كانت الحكومة شرعت فى تطبيقه فى عهد الوزير الأسبق الدكتور محمود محيى الدين، لكنه لم يُنفذ، أولها على طريق القاهرة- السويس، بمساحة أكبر من 12 ألف متر مربع، ضمن سلسلة من المناطق.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول، قراراً بإنشاء منطقة استثمارية متخصصة «سيتى سنتر ألماظة»، على مساحة 123658 متراً، بحى الملتقى العربى بمنطقة النزهة.

وينص القرار على الترخيص لشركة سيتى سنتر ألماظة «ش. م. م»، المطور، بإنشاء المنطقة الاستثمارية التى تخصص لمزاولة الأنشطة التجارية والترفيهية والأنشطة المكملة لها، وتلتزم الشركة بتنفيذ المشروع خلال 3 سنوات.

وذكرت الصحيفة، أن المشروع مملوك لمجموعة «الفطيم» الإماراتية، ضمن خطة استثمارية ستكون الأوسع لها فى مصر.

وركزت جريدة "اليوم السابع"، على قضية سقوط 75 موظفًا في قبضة الرقابة الإدارية في قضية الرشوة ، وكشف مصدر بوزارة العدل عن القبض على إحدي موظفات الشهر العقاري مسؤولة عن توثيق عقود زواج الاجانب ضمن التشكيل العصابي ، وانه تم تحريز عدد كبير من عقود زواج الاجانب معدة للاستخدام وتوكيلات خاصة ورسمية .

وذكر المصدر أنه تم ضبط ما يقرب من 56 خاتمًا مصطنعًا لشعار الشهر العقاري وخاتم شعار الجمهورية ، موضحًا ان عقود الزواج كانت تستخدام في زواج القاصرات والاتجار بالبشر .

وسلطت الجريدة الضوء على اعترافات المتهم في التحقيقات بحصوله على الاوراق والمستندات من موظفة الشهر العقاري مقابل 500 جنيه لكل ورقة ، لبيعها للمصريين والاجانب الراغبين في الزواج بالمخالفة للقانون .

وكشفت المصادر أن التحريات أثبتت تورط متهمين يعملون في وزارة الخارجية وتم الاستعانة بهم لتوثيق مستندات زواج الاجانب في الخارجية ، وتزوير وثائق السفر للقادمين والمهاجرين بشكل غير شرعي .

كان النائب العام أصدر قرارا الخميس الماضي بضبط كل المتهمين المنضمين لتشكيل عصابي، ضم 75 متهمًا من المسؤولين بالجهات الحكومية ومواطنين مصريين وأجانب، ارتكبوا جرائم الرشوة والتربح من الوظيفة العامة، وتزوير المستندات الرسمية، وتزييف طوابع البريد والتمغات الحكومية لمصر ولدول أخرى، واستقطاب وجلب الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر والاستيلاء على المال العام والخاص.

ووجهت نيابة الأموال العامة العليا، الجمعة، اتهامات بالتربح والتزوير والرشوة والاتجار فى البشر إلى 75 متهماً، بينهم 18 موظفاً حكومياً و9 أجانب، بتهمة تكوين شبكة للاتجار فى البشر، وأمرت بعد تحقيقات استمرت أكثر من 13 ساعة، بحبس المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

واعترف 60 متهماً خلال التحقيقات، بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، فيما أنكرها 15 متهماً قالوا إنهم لم يعلموا شيئاً عن اتجار باقى المتهمين بالبشر، وإنهم كانوا وسطاء فى بعض عمليات تسفير الشباب إلى الخارج. وواجهت النيابة الموظفين المتهمين بالأوراق الرسمية التى تفيد بتزويرها لإتمام جريمتهم واعترفوا بها.

وعلي الصعيد العربي، تناولت المصري اليوم، تحت عنوان "انتفاضة الخبز" تشتعل في السودان، والتي جاء فيها أن المخابز فى السودان، بدأت أمس الأول، رفع سعر الخبز إلى جنيه بدلاً من ٥٠ قرشاً للرغيف، ما أثار سخط المواطنين، وخروج العشرات منهم فى مظاهرات غضب، احتجاجا على إلغاء الدعم على القمح، بالتزامن مع تعويم الجنيه السودانى الذى أدى إلى انهيار قيمته من ٦.٨ جنيه مقابل الدولار إلى ١٨ جنيهاً، فيما تشير تقارير محلية إلى بلوغه ٢٥ جنيها فى السوق السوداء.

وتابعت الصحيفة، اصطف سودانيون أمام المخابز لنحو الساعة، وقال عدد من أصحاب المخابز إن ارتفاع أسعار الدقيق قد يجبرهم على التوقف عن الإنتاج.

ودعت قوى معارِضة المواطنين إلى التظاهر والنزول إلى الشارع احتجاجاً على مضاعفة أسعار الخبز بسبب موازنة عام ٢٠١٨، التى ألغت الدعم على القمح، ورفعت سعر الدولار الجمركى إلى ١٨ جنيهاً، ورفعت تعريفة الكهرباء، فى إطار خطة إلغاء الدعم من أجل إصلاح الاقتصاد، ما يعيد إلى الأذهان شبح احتجاجات ٢٠١٣، التى خرجت اعتراضا على رفع الدعم عن الوقود وسقط خلالها عشرات القتلى.

وعلي جانب أخر تناولت جريدة "الشروق" في عنوانها الرئيسي، "اعتقال 11 أميرا سعوديا تجمهروا فى قصر الحكم بالرياض"، وفي تفاصيل الخبر أوضحت الصحيفة تفاصيل اعتقال الأمراء .

وتابعت الصحيفة، اعتقلت السلطات السعودية، أمس السبت 11 أميرا تجمهروا فى قصر الحكم، مطالبين بإلغاء الأمر الملكى الذى نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء. فى وقت أصدر فيه العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، سلسلة أوامر ملكية تقضى بصرف بدل غلاء معيشة شهرى قدره ألف ريال سعودى للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة، وذلك بعد أيام من زيادة أسعار البنزين وتطبيق ضريبة القيمة المضافة فى المملكة.

واوضحت أن امر الأعتقال صدر علي11 أميرا قاموا بالتجمهر فى قصر الحكم، مطالبين بإلغاء الأمر الملكى الذى نص على إيقاف سداد (فواتير) الكهرباء والمياه عن الأمراء، ومطالبين بالتعويض المادى المجزى عن حكم القصاص الذى صدر بحق أحد أبناء عمومتهم.

ونشرت صحيفة "الوطن"، حوارًا اجرته مع الدكتور سيد فليفل، عميد معهد البحوث والدراسات الأفريقية الأسبق، وقال فيه: السودانيون غاضبون من الاحتفاء بـ«أردوغان».. وأساتذة جامعة الخرطوم اعترضوا على منحه «الدكتوراه الفخرية».

وتابع عميد معهد البحوث والدراسات الأفريقية الأسبق في حوارة مع الصحيفة، المطالبة بحلايب مناورة لتسميم الأجواء مع مصر، وتابع فليفل "السودان ليس له موقف إيجابي من مصر منذ وصول الرئيس الحالي للسلطة.. ولم يشعر بالراحة تجاه القاهرة إلا في فترة حكم "مرسي" .

وأضاف فليفل في حوارة المطول مع "الوطن"، " البشير يعيش حياه متناقضة وحافلة بالانقلابات .. تحالف مع الإخوان وانقلب علي "الترابي" وتقارب مع إيران والصين والسعودية وغدر بالجميع، وهو الأن غريق يبحث عن طوق نجاة".