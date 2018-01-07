"قداس الميلاد" وخطة لجذب استثمارات بـ 10 مليارات دولار أبرز ما تناولته الصحف

القاهرة -أ ش أ:

أبرزت الصحف الصادرة اليوم الأحد حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لكاتدرائية "ميلاد المسيح" - أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط - لمشاركة الأقباط الأرثوذكس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، كما أبرزت عددا من الموضوعات المحلية المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي.

وتناولت صحيفة "الأهرام"، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تقديم التهاني إلى الأقباط الأرثوذكس، وحضوره قداس عيد الميلاد بكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية.

واستعرضت الصحيفة كلمة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التي عبر فيها عن سعادته بوفاء الرئيس السيسي بالوعد الذي قدمه ليلة عيد الميلاد ٢٠١٧ في بناء مسجد وكنيسة في العاصمة الإدارية الجديدة التي ستصير بعد سنوات قليلة فخر مصر وأبهى من كثير من العواصم العالمية.

كما أبرزت الصحف استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدكتور عصام بن سعيد، وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الوزراء السعودي.

وتناولت صحيفة "الأهرام"، تأكيد الرئيس السيسي خصوصية العلاقات المصرية السعودية، وما تتسم به من طابع استراتيجي، مشيراً إلى تطلع مصر لمواصلة تطوير آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يسهم في تدعيم وتعزيز العمل العربي المشترك، لاسيما في ضوء دقة المرحلة التي يمر بها الوطن العربي والتحديات المختلفة التي تواجه المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير باسم راضي، تصريحا قال فيه " إن الوزير السعودي نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد"، مشيراً إلى قوة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين، ومعرباً عن حرص المملكة على تعزيز مختلف أطر التعاون الثنائي على جميع الأصعدة ومواصلة التشاور والتنسيق المكثف مع مصر إزاء القضايا الإقليمية المختلفة وسبل التصدي للتحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية بما يحقق مصالح شعوبهما.

وكشفت صحيفة "الأهرام" عن أهم ملامح خطة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لعام 2018 فيما يتعلق بقطاع الاستثمار والتي ترتكز علي 4 محاور رئيسية هي جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وغير المباشرة وحل نزاعات ومشاكل المستثمرين وتفعيل حزمة القوانين المحفزة للاستثمار وتنشيط أدوات التمويل غير المصرفية.

ونقلت الصحيفة - في هذا الصدد عن مصادر بالوزارة قولها - إن الخطة تتضمن جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلي 10 مليارات دولار بعد الانتهاء من حزمة الإصلاحات المهيئة لمناخ الاستثمار وإزالة العديد من العوائق البيروقراطية، وإنشاء مركز خدمة المستثمرين ، موضحة تركيز الخطة على التوسع في المناطق الحرة والاستثمارية وإنشاء منطقة حرة واستثمارية بكل محافظات مصر خاصة الصعيد لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير فرص العمل.

كما نقلت الصحيفة توقعات بنوك الاستثمار بارتفاع معدل النمو إلي 4.8% في العام المالي الجديد، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي خاصة علي صعيد الاستثمار وخفض عجز الموازنة و تراجع معدل التضخم وزيادة الإنفاق الاجتماعي.

وتناولت صحيفة "الأخبار" إعلان وزارة التموين، بدء تحديد أماكن ومساحات الأراضي الخاصة بإنشاء 12 منطقة لوجستية جديدة على مساحة 240 فدانا لتغطي 50% من المحافظات خلال الأسابيع المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، قوله إن الوزارة ستبدأ في إنشاء أسواق مركزية حديثة على مساحة 19 فداناً بالإضافة إلى إنشاء 10 آلاف سلسلة تجارية جديدة وهايبر ماركت، بالتعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية، والغرف التجارية والقطاع الخاص والاستثماري.

ولفت الوزير إلى تلقي طلبات من كبرى المراكز التجارية والسلاسل العالمية والمشروعات التجارية العملاقة لإقامة عدد من المشروعات التجارية واللوجستية في المحافظات باستثمارات تصل إلى 100 مليار جنيه.

واستعرضت صحيفة "الأخبار" بدء جامعة القاهرة، إنشاء مستشفى أبو الريش الجديد قريباً بمنحة يابانية بمنحة قدرها 18 مليون دولار، لا ترد، ويقام المستشفى على أرض تبرع بها البنك العربي الإفريقي.

ونقلت الصحيفة لقاء الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة قوله، مع ممثل هيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا" واستشاري المشروع من الجانب الياباني، حيث أكد الخشت أن المستشفى سيقام على مساحة 500 متر خلف المبنى القديم، ويتم الانتهاء منه خلال 15 شهراً، موضحاً أنه سيضم عيادات خارجية لتخفيف الضغط على المبني القديم.

وتطرقت صحيفة "الأخبار" إلى إعلان قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، أنه سينتهي قريباً من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية، تمهيداً لإرساله إلى مجلس الدولة.

ولفتت الصحيفة إلى تشكيل لجنة من مستشاري قسم التشريع تضم في عضويتها المستشار تامر نوح، نائب رئيس مجلس الدولة، للانتهاء من مراجعة اللائحة بما يتناسب مع القانون ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، وأن اللائحة تنظم قوانين شئون العاملين بالهيئات التعليمات وكل ما يخص التوظيف للأفراد الجدد والترقيات والإجازات والندب.

ونقلت صحيفة "الأهرام"، إعلان نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز ضخ 4.8 مليار جنيه لتمويل المشروعات خلال 2017، استفاد منها 225 ألف مشروع، ووفرت نحو 305 آلاف فرصة عمل.

ونقلت الصحيفة عن جامع، قولها إنه لأول مرة تحصل السيدات علي نسبة 50% من إجمالي التمويل خلال العام الماضي، لتتساوي مع الرجال، مؤكدة أن ذلك يعكس الاهتمام بتمويل مشروعات المرأة والتوجه نحو المرأة المعيلة ومشروعات المرأة في الصعيد وسيوه.

وكشفت عن أن الجهاز ، يستهدف زيادة محفظة التمويل المقدم للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بنسبة 15% خلال عام 2018 بخلاف المشروعات المتوسطة، مشيرة إلى الانتهاء من إعداد مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتسليمه لمجلس الوزراء لدراسته وإحالته لمجلس النواب لإقراره، موضحة أن مشروع القانون يشتمل علي حوافز عديدة لتحويل المشروعات من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، كما يستهدف تنمية الشرائح الصغيرة والمتناهية الصغر من المشروعات.