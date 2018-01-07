مناورات روسية مصرية مشتركة في 2018

وكالات:

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن أجراء مناورات مشتركة مع مصر خلال العام الجاري ، وقال رئيس إدارة التنظيم والتخطيط لأنشطة حفظ السلام في القوات المحمولة جوا الروسية وقوات الرد السريع الجماعية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، العقيد أليكسي سغيبنيف، إن قوات "المجوقلة" (المنقولة جوا) الروسية ستجري مناورات مشتركة في مصر عام 2018.

وأضاف سغيبنيف، في تصريحات عبر إذاعة "إخو موسكفي" ونقلتها "سبوتنك": "لقد دعينا، والمناورات ستجري على الأراضي المصرية".

يذكر أنه في 2017، تم تنظيم تدريبات تكتيكية مشتركة للقوات المجوقلة الروسية والمظليين المصريين، وأطلق عليها مناورات "الصداقة"، والتي أقيمت في إقليم كراسنودار الروسي.

وعقدت أول تدريبات دولية عسكرية مشتركة روسية مصرية من أجل مكافحة الإرهاب في عام 2016 بمدينة الإسكندرية .