الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلاً.. والصغرى بالقاهرة 12

القاهرة- مصراوي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهاراً، شديد البرودة ليلاً.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على البحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي معتدلة، وارتفاع الموج يكون بين متر ونصف المتر ومترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، فمضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 21

وسط الدلتا 11 21

الإسكندرية 13 20

بلطيم 13 19

مطروح 12 18

السلوم 09 19

سيوة 09 23

بورسعيد 12 19

دمياط 11 19

العريش 13 19

رفح 12 18

الإسماعيلية 12 21

السويس 11 21

رأس سدر 12 21

نخل 09 15

نويبع 13 22

طابا 12 20

كاترين 06 12

الطور 10 21

شرم الشيخ 15 22

الغردقة 13 23

مرسى علم 13 23

الفيوم 09 21

بنى سويف 09 21

المنيا 08 21

أسيوط 08 21

سوهاج 09 21

قنا 09 22

الأقصر 09 23

أسوان 12 23

أبوسمبل 10 22

الوادى الجديد 07 22

شلاتين 14 24

ابو رماد 14 24

راس حدربة 13 24

حلايب 15 23