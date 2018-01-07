منتصف يناير.. فتح متحف جمال عبد الناصر مجانا أمام الجمهور

كتب - محمد لطفي:

قررت وزارة الثقافة فتح أبواب متحف جمال عبد الناصر، لمدة ثلاثة أيام مجانا للجماهير، خلال الفترة من 15 حتى 17 يناير الجاري، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد الزعيم المصري الراحل الذي ولد في 15 يناير 1918.

ويأتي هذا ضمن العديد من الفعاليات الثقافية والفنية التي ستقام على مدى أسبوع، للاحتفال بمئوية الزعيم الراحل، تحت رعاية الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة.

ومن المقرر أن تقيم دار الكتب والوثائق القومية بوزارة الثقافة ندوة بعنوان "مئوية جمال عبد الناصر"، يشارك بها مجموعة من المتخصصين وأساتذة التاريخ الحديث، إلى جانب معرض لأهم القرارات التي صدرت خلال عهده ومحفوظة بدار الوثائق القومية، إضافة إلى الدوريات والجرائد التي تتعلق بأهم الأحداث التي شهدتها مصر والمنطقة العربية، كما يصدر كتيب يشمل محتويات هذا المعرض.

ووجه وزير الثقافة بتخصيص هذا اليوم لعمل حفلات وندوات ثقافية تصاحبها عروض لأفلام تسجيلية، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة بكل الفروع الثقافية في مختلف المحافظات للحديث عن تاريخ وإنجازات الزعيم الراحل، إلى جانب حفل فني ضخم تنظمه دار الأوبرا المصرية مساء 16 يناير بالمسرح الكبير، تقدم خلاله أشهر الأغنيات التي صاحبت عهد الزعيم الراحل.

يذكر أن متحف جمال عبد الناصر يتضمن عرضًا متعدد الوسائط يوثق لتاريخ مصر والأحداث المهمة التي مرت خلالها في عهد الرئيس عبد الناصر بداية من ثورة 1952 مرورا ببناء السد العالي، وتأميم قناة السويس، وأحداث العدوان الثلاثي على مصر، والوحدة بين مصر وسوريا، وحرب 67، وحرب الاستنزاف، وغيرها من الأحداث التاريخية، حتى وفاة الزعيم عبد الناصر، ويعتمد هذا العرض على وسائط متعددة من تسجيلات نادرة وأفلام وثائقية وخطب تاريخية ووثائق مرتبطة بهذه الأحداث.