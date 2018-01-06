قداس عيد الميلاد.. قلوب مُعلقة بالفرحة -(صور)

كتب - أحمد جمعة:

تصوير - مصطفى الشيمي:

بينما انتهى الرئيس عبد الفتاح السيسي، من كلمته على هامش قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بدأ البابا تواضروس الثاني، مراسم القداس مرددًا بعض الأناشيد الدينية.

في تلك الأثناء، دخل عشرات الحضور عالمهم الروحي، فها هيّ ليلة العيد التي ينتظرونها من عام إلى عام، صمتوا ليستمعوا إلى صلوات البابا، عاقدين الآمال أن يكون هذا العيد بداية لعام جديد خالٍ من الآلام.

القداس حضره عدد كبير من الوزراء والسياسيين والشخصيات العامة، من بينهم الدكتور مصطفى مدبولي، القائم بأعمال مجلس الوزراء، ووزراء: الداخلية، والخارجية، والصحة، والثقافة، والآثار، والتجارة والصناعة، والبيئة، بجانب عدد من النواب على رأسهم سليمان وهدان وكيل مجلس النواب.