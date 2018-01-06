"عبد المجيد": قرار "الوطنية للصحافة" عن سفر الصحفيين "لا يحد من حريتهم"

كتب- أحمد علي:

قال أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن قرار الهيئة الوطنية للصحافة بحصول رؤساء مجلس إدارات وتحرير ومحرري الصحف القومية على موافقة مسبقة منها، قرار تنظيمي يهدف في المقام الأول للحفاظ على سلامة الصحفيين خاصة أن الدول التي تضمنها القرار تُصنف كمناطق خطرة.

وأكد عبدالمجيد، في تصريح لمصراوي، أن القرار لا يفرض أي قيود على الصحفيين ولكنه يستهدف اتخاذ التدابير اللازمة من قبل الهيئة الوطنية للحفاظ على سلامة الجهات التي حددها القرار، لافتًا إلى أن تطبيق القرار على الصحف القومية دون غيرها من الصحف يعود إلى أن ممثلي الصحف القومية يعدون بمثابة ناطقين باسم الدولة المصرية، حسب قوله.

وأضاف أن القرار لا يحد من حرية الصحفي في السفر، مؤكدًا أن الدستور أعطى للصحفي حرية السفر لأي دولة بصفته الشخصية ولكن إذا سافر بصفته الصحفية فيجب عليه اتباع تعليمات الهيئة الوطنية للصحافة.

كانت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة كرم جبر، أصدرت قرارًا يلزم رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء التحرير ورؤساء الأقسام وجميع المحررين الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة للسفر لعدد من الدول وهي: "لبنان وسوريا وفلسطين وتركيا والسودان واليمن وليبيا"، وذلك في حالة السفر بصفة رسمية باسم المؤسسة.

وشددت الهيئة، فى قرارها على ضرورة إخطارها بالنسبة للسفريات لرؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير سواء دعوات رسمية أو زيارات وخلافه.