البابا تواضروس: حفل عيد الميلاد 2018 يسجل بأحرف من نور في التاريخ

كتب- محمد قاسم:

هنأ البابا تواضروس، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، المصريين والأقباط بعيد الميلاد المجيد.

وقال تواضروس في كلمته بقداس احتفال الكنيسة الأرثوذكسية لعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية "ميلاد المسيح" الجديدة بالعاصمة الإدارية، إن مصر تنفرد بصورة رائعة بتخصيصها كاتدرائية جديدة التي تحظى بالرعاية السياسية".

وأضاف تواضروس موجهًا الشكر للوفود والوزراء الحاضرون: "نشكر حضوركم ومشاركتكم عن كل الشعب المصري لتسجلون صفحة بأحرف من نور في التاريخ المصري.. وسيبقى على الدوام هذا العام محط أنظار حيث يقدم صورة جميلة عن بلادنا".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة، للحضور في قداس عيد الميلاد المجيد مساء اليوم.

وتزينت كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية، استعدادا لبدء صلوات عيد الميلاد المجيد، التي يرأسها البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بحضور كبار رجال الدولة وأساقفة الكنيسة القبطية.

وشهد الطريق المؤدي إلى الكاتدرائية الجديدة وجودا كثيفا لرجال الشرطة والقوات المسلحة لتأمين المصلين والمشاركين في صلوات القداس.

واستعدت الكنيسة لاستقبال الضيوف وحضور القداس، حيث تم وضع شجرة كبيرة لعيد الميلاد المجيد بمحيط الكاتدرائية، وتم وضع باقات الزهور و(الأيقونات) في أماكنها، كما انتهى القائمون على الكاتدرائية من وضع الهيكل والأثاث.