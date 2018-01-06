خبراء: فوز المنتخب وصلاح بجوائز "الكاف" فرصة ذهبية لتنشيط السياحة

كتب- يوسف عفيفي:

دعا خبراء في قطاع السياحة، لاستثمار فوز محمد صلاح نجم منتخب مصر بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، وحصول المنتخب الوطني على جائزة أفضل منتخب على مستوى القارة السمراء، والترويج من خلالهما للسياحة في مصر.

وقال الخبراء لمصراوي، إن الجوائز "فرصة ذهبية" لهيئة تنشيط السياحة في الترويج للسياحة المصرية وتغيير الصورة الذهنية لدى دول العالم وتسليط الضوء على كافة الأماكن السياحية والأثرية بمصر، مع ضرورة التنسيق المبكر في وضع خطة قوية خلال المشاركة في بطولة كأس العالم خلال شهر يونيو المقبل.

وفاز النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2017، فى حفل توزيع جوائز "كاف"، الذي أقيم ليل الأربعاء، في العاصمة الغانية أكرا. كما فاز منتخب مصر بجائزة أفضل فريق وطني لعام 2017، بعد منافسة مع منتخبات الكاميرون ونيجيريا.

وقال الدكتور عادل راضي، رئيس جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم، إن فوز محمد صلاح والمنتخب على مستوى القارة السمراء يعد أكبر دعاية لمصر، لافتا إلى أن تواجد أي لاعب مصري في الدوريات الأوروبية يعد خير دعاية لمصر، كما أن رفع اسم مصر في المحافل الدولية خاصة بطولة كأس العالم المقبلة سيكون له مردود قوي بعد انتهاء البطولة، داعيا إلى استغلال الحدث بشكل مناسب والمحافظة عليه بكل قوة.



وأضاف راضي، أن المواظبة على الأحداث الرياضية والاهتمام بها يضع الفارق خلال الفترة المقبلة وهناك بشائر إيجابية بعودة السياحة إلى مصر قريبا.



فيما طالب يسري عبدالوهاب نائب رئيس اتحاد النقل الجوي، باستخدام كافة المميزات التي تتهافت عليها وسائل الإعلام وتسليط الضوء عليها ومنها النجم محمد صلاح واستثمار وصول المنتخب الوطني إلى كأس العالم، مع التأكيد على وضع شعار مصر والمعالم السياحية التي تشتهر بها مصر على الأتوبيس الناقل لللاعبين، مما يعطي رسالة إيجابية للعالم بأمن وأمان مصر.



ودعا عبدالوهاب، إلى وجوب الاهتمام بكل صغيرة وكبيرة عن اللاعبين المصرية في الخارج مع الاهتمام بالمنتخب المصري ووضع علم مصر على الطائرة الناقلة للاعبي المنتخب إلى روسيا للمشاركة في كأس العالم، ليكون اسم مصر فوق الجميع، مع استخدام فن الإدارة في الدعاية في روسيا بوجود الشباب للخروج بفائدة من هذا الحدث.



وطالب عبدالوهاب، الخبراء والمتخصيين ورجال السياحة والإعلام والشباب، بعقد اجتماعات وإقامة ندوات مع لاعبي المنتخب المشاركين في البطولة لزرع ثقافة الترويج والدعاية السياحية لمصر وإبلاغهم بمدى المسئولية الكبيرة التي يحملونها وأنهم سفراء مصر الحقيقين في الخارج.



بينما قال حسين شكري، المدير الإقيمي لمجموعة فنادق سفير الدولية، إن بداية عام 2018 مبشرة بالخير حيث تتهافت الأخبار الجميلة على الجميع بفوز محمد صلاح بجائزة أفصل لاعب أفريقي وتوقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوم استئناف عودة الطيران الروسي إلى مصر، كما أن مصر ستشارك في بطولة كأس العالم الصيف المقبل وسوف يوضع اسمها ضمن قائمة دول العالم مما يعد "إنجاز" كبيرا للسياحة المصرية.



ودعا شكري، وزارة السياحة وهيئة التنشيط إلى التعاون مع الجميع للمشاركة في الاستفادة من هذا الحدث العالمي بالإضافة إلى التعاون مع الغرف السياحية وتنظيم ورش عمل سريعة جدا للتفكير في المنتج الذي سيسوق خلال البطولة وكيفية التسويق السياحي لأن مصر متأخرة في علمية التفكير في التسويق الجيد، مع التركيز على توجيه رسال للعالم عن مصر في وقت المباريات للدول المشتركة.



كما دعا مدير مجموعة فنادق سفير الدولية، إلى عمل دعاية مباشرة لمصر في هذا الحدث بمخاطبة كل بلد حسب الثقافة والعادات الخاصة بهم، ومماثلة المنتج السياحي مع هويات الدول وطريقة الإعلان عليه بطريقة ممتازة، كما يجب الإعداد الجيد على التواجد في هذا الحدث بكثافة من الآن.