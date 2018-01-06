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رئيس البرلمان يعود إلى القاهرة عقب زيارة للسعودية استغرقت عدة أيام

08:48 م السبت 06 يناير 2018
رئيس البرلمان يعود إلى القاهرة عقب زيارة للسعودية استغرقت عدة أيام

الدكتور علي عبدالعال

كتب - طه عبيد:

عاد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، والوفد المرافق له، إلى القاهرة، مساء اليوم السبت، قادما من المملكة العربية السعودية عقب زيارة استغرقت عدة أيام؛ تلبيةً لدعوة رئيس مجلس الشورى بالمملكة الدكتور عبدالله بن إبراهيم آل الشيخ.

وجاءت الزيارة لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، خاصة على المستوى البرلماني، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذلك عقد عدد من اللقاءات مع كبار المسئولين في المملكة العربية السعودية.​

مجلس النواب علي عبدالعال السعودية

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