الأرصاد توضح موعد انتهاء "الموجة السيئة".. وتوجه نصيحة للمواطنين

كتبت- مادي غيث:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس سيبدأ في التحسن اعتبارًا من اليوم، ليسود طقس معتدل دون أتربة أوشوائب في الهواء.

وأضاف عبدالعال، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الأمطار الخفيفة ستنحصر على السواحل الشمالية الشرقية، والتي ستشمل دمياط والعريش إلى رفح المصرية.

ونصح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الأقباط بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة أثناء صلاة القداس مساء اليوم، خاصة في الأماكن المفتوحة مثل كنيسة الكاتدرائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.​

وذكر رئيس الهئية العامة للأرصاد الجوية، أن التغيرات المناخية أثرت تأثيرًا شديدًا على دول العالم من بينها مصر خاصةً على سواحل الإسكندرية ومحافظات الدلتا، موضحًا أن الجبال الثلجية في القطب الشمالي بدأت تنهار إلى جانب ارتفاع المد والجذر في البحار والمحيطات بدا ملحوظًا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، ذكر أنها ستكون معتدلة مع ارتفاع الموج ما بين متر و نصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب مع ارتفاع الموج ما بين متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وكانت موجة من الطقس السيء، ضربت أغلب مناطق الجمهورية منذ الخميس، استمرت حتى أمس الجمعة. ونشطت الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مختلف المحافظات، فيما شهدت بعض المدن سقوط أمطار، ما زاد من الإحساس بالبرودة.