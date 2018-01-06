الصحف تبرز قداس عيدالميلاد اليوم في أكبر كنيسة بالشرق الأوسط بحضور السيسي

القاهرة- (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت، العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والدولي والإقليمي.

الأهرام:

فمن جانبها، قالت صحيفة (الأهرام)، إن الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أكد أن الحكومة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى ٦٪ في النصف الثاني من العام المالي الحالي، والنصف الأول من 2018/2019، بعد أن وصلت، خلال الفترة الأخيرة من عام ٢٠١٧، إلى 5.2٪.

وقال معيط، إن الحكومة تستهدف أيضا جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 12 مليار دولار خلال العام الجديد، مؤكدا انحسار موجة التضخم الحالية، مع تراجع الأسعار بشكل تدريجى في ٢٠١٨، ومتوقعا تسجيل التضخم نسبة أقل من ٢٠٪ خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن معدلات البطالة ستستمر في الهبوط خلال ٢٠١٨، مدعومة بزيادة النمو الاقتصادي، حيث من المتوقع أن تصل إلى ١١٪، بعد أن سجلت 11.9٪ بعام 2017.

وأوضح أن ارتفاع أسعار البترول العالمية إلى ٦٥ دولارا للبرميل وضع الحكومة في موقف صعب، حيث أدى ذلك إلى زيادة فاتورة الدعم، لأن الموازنة العامة تمت صياغتها على أن سعر برميل البترول ٥٥ دولارا.

وأكدت الصحيفة أنه دارت خلال الأيام الماضية مناقشات ساخنة بين المزارعين والبرلمان والحكومة لتحديد الأسعار المناسبة لتوريد بنجر وقصب السكر للمصانع هذا العام خاصة مع اقتراب بدء الحصاد.

وأشارت إلى أنه خلال تلك المناقشات كانت المقترحات التي تقدم بها المزارعون أن يكون سعر توريد قصب السكر 1000 جنيه للطن الواحد، بينما تقدم البرلمان بمقترحاته بعد التوافق مع المزارعين على أن يكون 850 جنيها للطن. ولم ترض الحكومة بذلك وطرحت خلال المناقشات رؤيتها في أن تتراوح الأسعار بين 700 إلى 750 جنيها للطن من قصب السكر حتى لا يحدث عجز كبير في الموازنة، وتتحمل الدولة أعباء إضافية، ومن ثم سترتفع الأسعار وسيكون هناك تأثير كبير على المصانع ما يمثل خطرا على صناعة السكر في مصر.

ولفتت إلى أن المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحث مع ألكسندر فرومان الرئيس التنفيذي الجديد لشركة فودافون مصر، خطط الشركة لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأكد القاضي الشراكة القوية بين فودافون العالمية والسوق المصرية، بجانب رغبة إدارة الشركة العالمية العمل في منظومة واستراتيجية الوزارة للتحول الرقمي التي تشمل خطة طموحة لتطوير قطاع الاتصالات من خلال تحقيق تنمية حقيقية قائمة على تقديم خدمات متميزة وحديثة للمواطن، مشيرا إلى ضرورة التطوير المستمر في الخدمات المقدمة للمستخدم وتلبية احتياجاته خاصة بعد تفعيل خدمات الجيل الرابع وطرح ترددات جديدة لتحسين الخدمات.

وقالت الصحيفة إن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أعلن إعداد استراتيجيات قطاعية لعدد من الصناعات التي تتمتع بميزات تنافسية مرتفعة بالسوقين المحلية والعالمية وتمتلك فرصا تصديرية واعدة تشمل صناعات مواد البناء، والكيماوية والهندسية، والنسيجية واليدوية، ولفت إلى أنه يجرى حاليا الانتهاء من وضع تلك الاستراتيجيات القطاعية.

الجمهورية:

وبدورها، قالت صحيفة (الجمهورية)، إنه يقام مساء اليوم أول قداس عيدالميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة الملاصقة لمسجد الفتاح العليم بما يسجل أروع معاني الوحدة الوطنية لنسيج الشعب المصري.

وأشارت الصحيفة إلى أن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية يرأس القداس بمشاركة أكثر من 2500 من الأقباط والشخصيات العامة؛ فيما أدى العاملون بشركة المقاولون العرب أول صلاة جمعة بمسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية أمس الذي يتسع لأكثر من 1200 مصل من الرجال و200 من السيدات.

وأضافت أن خطيب المسجد دعا إلى أهمية العمل وإعمار الأرض وضرورة التمسك بالأمل وعدم اليأس وأن يكون العمل مخلصا وعلى الوجه الأكمل.

وقالت الصحيفة إنه وفي إنجاز جديد ضمن التجربة المصرية في حفر الأنفاق أسفل قناة السويس، عبرت أمس ماكينة الحفر الرابعة إلى الضفة الغربية للقناة مسجلة شهادة نجاح للمهندسين والفنيين المصريين والتي أكد الخبراء أنه يجب تدريسها في المنتديات والأكاديميات العالمية والتي استمرت 15 شهرا وهو بكل المقاييس إنجاز زمني وفني غير مسبوق.

وأضافت أن بورسعيد شهدت أمس الحدث التاريخي بحضور اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والقيادات والعمال بشركتي (أوراسكوم) والمقاولون العرب المنفذتين للمشروع.

ونقلت عن اللواء كامل الوزير قوله "للمصريين أن يفرحوا بهذا الإنجاز الهام الذي أبهر العالم وأصبح حديثا للخبراء عن قدرة المصريين في التغلب على الصعاب التي واجهت المشروع في تربة طينية ورخوية إضافة إلى العائق المائي".

وأشارت إلى أن مجلس إدارة المنطقة الصناعية والاستثمارية بأبورواش وافق على منح مهلة أخيرة لـ 119 مصنعا مع نهاية فبراير لسداد المستحقات المالية والحصول على رخصة التشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

كما نقلت الصحيفة عن محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي قوله "هدف المهلة دفع عجلة التنمية والاستثمار وتوفير فرص عمل وتشغيل المصانع المتوقفة منذ سنوات"، وكلف الدالي رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة باتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار أصحاب المصانع كتابيا بخطاب مسجل بعلم الوصول وإنذار أخير على يد محضر حفاظا على حقوق الدولة.

وقالت الصحيفة إن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعلن عن مشروعات الجامعات الجاري تنفيذها والمتوقع إنهاؤها خلال العام، وأكد أن جامعة كفر الشيخ تستكمل المرحلة الثانية للمستشفى الجامعي ومطاعم المدن الجامعية ومعهد علوم وتكنولوجيا النانو ومعامل الطب البيطري والمدرجات المركزية وورش الهندسة وكلية الحاسبات والمعلومات، وجامعة المنصورة منشآت كلية الهندسة وإنشاء كلية الآداب الجديدة، وتشهد جامعة أسوان إنشاء مبنى كلية الزراعة والموارد الطبيعية ومبنى الإسكان الطلابي وكلية السياحة والفنادق وكلية التمريض وتجهيز حرم الجامعة بأسوان الجديدة.

أخبار اليوم:

وقالت صحيفة (أخبار اليوم)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد احتفالات قداس عيد الميلاد، اليوم، في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الذي سيترأس طقوس قداس عيد الميلاد، إضافة إلى ما يزيد على 2000 شخص تم دعوتهم لحضور الاحتفال.

وأضافت الصحيفة أن الاحتفال بعيد الميلاد هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة، بسبب إقامته في كاتدرائية جديدة تم بناؤها حديثا، حيث أوفى الرئيس عبد الفتاح السيسي بوعده الذي قطعه في يناير الماضي بإقامة القداس بالعاصمة الإدارية.

وأشارت إلى أنه على مدار الأسابيع الماضية استعدت كنيسة ميلاد المسيح أكبر كنيسة بالشرق الأوسط لاحتفالات عيد الميلاد، فزادت معدلات التنفيذ خاصة في الكنيسة السفلية التي سيتم إقامة القداس بها وتسع 2500 مصل، حيث تم الانتهاء من تجهيزها وتزيينها بصور المسيح، وتجليد الحوائط والأعمدة وتركيب أبواب خشبية للمداخل، إضافة إلى تركيب مسبحين لإجراء طقوس الاحتفال وتركيب الكرسي الباباوي الذي سيجلس عليه البابا أثناء القداس، وتجربة معدات الصوت ونظم الإنارة بها، كما تم الانتهاء من أعمال التشجير داخل وخارج الكاتدرائية وتركيب أعمدة الإنارة في الشوارع المؤدية للكنيسة.

وأكدت الصحيفة أن المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعلن إجراءات جديدة سيتم تطبيقها خلال أيام لتولي ذوي الإعاقة الوظائف القيادية والإشرافية بوحدات الجهاز الإداري للدولة.

ونقلت الصحيفة عن جميل قوله إنه من حق ذوي الإعاقة العمل ثلاثة أيام فقط أسبوعيا مقابل ٦٥٪ من الأجر الوظيفي أو تخفيض ساعات العمل اليومية لمن لديه ابن من ذوي الإعاقة كما يحق لهم طلب النقل إلى أقرب مكان عمل من محل إقامتهم إلى جانب أجازة مرضية لمدة ٣ شهور عن كل ٣ سنوات قضوها بالخدمة وأخرى اعتيادية مدتها ٤٥ يوما سنويا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، مشيرا إلى أن الموظفين من ذوي الإعاقة والمرضى بأحد الأمراض المزمنة يحق لهم أجازة استثنائية بأجر كامل حتى تستقر حالتهم.

وأشارت إلى أن تقريرا (لبلومبرج) العالمية أكد أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية قد ارتفع ليصل إلى 50 مليار دولار، وذلك للمرة الأولى منذ أن قام البنك المركزي برئاسة المحافظ طارق عامر بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

وقالت إنه كان هناك إقبال كبير من جانب المستثمرين الأجانب على أصول الدولة العربية الأكثر اكتظاظا بالسكان، تم اجتذابهم من خلال الإصلاحات الجريئة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.. وفي الوقت نفسه توقع اقتصاديون تحسن الاستثمار الأجنبي في مصر خلال 2018.

وأضافت أنه من المقرر أن يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي قريبا عددا من المشروعات الكبرى بتكلفة 5ر8 مليار جنيه في إطار المشروع القومي للطرق.. كما يفتتح الرئيس أبراج إشارة سكة حديد على خط القاهرة – الإسكندرية ضمن مشروع ضخم يتكلف 5ر2 مليار جنيه.

الشأن الدولي:

وفي الشأن الدولي.. قالت صحيفة (الأهرام)، إن كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية اتفقتا على عقد محادثات رفيعة المستوى الأسبوع المقبل، حسبما أعلنت وزارة الدفاع في سول أمس، وسط توقعات بأن تكون مشاركة بيونج يانج المحتملة في دورة الألعاب الأولمبية في سول الشهر المقبل في مقدمة جدول الأعمال.

وأضافت أن الوزارة قالت إن بيونج يانج قبلت دعوة من سول لإجراء محادثات في "بانمونجوم" التي تعتبر "قرية الهدنة" على الحدود المشتركة، وتلك المحادثات هي الأولى بين الحكومتين منذ أكثر من عامين.

وأشارت إلى أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون عرض إرسال وفد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في كوريا الجنوبية، وذلك خلال خطابه بمناسبة العام الجديد، وردا على ذلك، اقترحت سول الثلاثاء الماضي عقد اجتماع قائلة إنها تأمل في أن يفضي ذلك إلى حل الأزمة بين البلدين بالحوار والدبلوماسية.

ولفتت إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، استقبل نظيره التركي رجب طيب أردوغان في قصر الإليزيه ظهر أمس، وسط انتقادات شديدة للزيارة، ولاسيما من قبل أحزاب المعارضة والجمعيات الحقوقية الفرنسية التي أعربت عن عميق قلقها من أوضاع حقوق الإنسان التي يتم انتهاكها بشكل مستمر في تركيا.

وقالت إن هذه الزيارة أثارت استياء اليسار في فرنسا، حيث ندد بها حزب "فرنسا المتمردة" اليساري المتطرف والحزب الشيوعي الفرنسي، بينما أعربت بلدية باريس برئاسة الاشتراكية "آن إيدالجو" عن قلقها حيال موضوع احترام حقوق الإنسان وأوضاع الديمقراطية في تركيا.

وأضافت أنه وفي محاولة لتبرير هذا اللقاء، ذكر (الإليزيه)، في بيان أمس، أن المباحثات الثنائية بين الزعيمين تناولت جميع الملفات، ولاسيما سجل حقوق الإنسان بالغ الحساسية والأزمة السورية والوضع الإقليمي، فضلا عن العلاقات الثنائية والاحتجاجات في إيران ومسألة القدس بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، إضافة إلى موضوع البيئة، لا سيما وأن أنقرة لم توقع بعد اتفاق باريس حول المناخ.

ومن جانبها، قالت صحيفة (أخبار اليوم)، إن قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية تستعدان بمساندة من التحالف العربي لمعركة تحرير الحديدة من الميليشيات الحوثية. وأكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن العمليات العسكرية مستمرة حتى تحرير كامل التراب اليمني من هذه الميليشيا الإرهابية‬.

كما نقلت الصحيفة عن الناطق باسم الجيش اليمني، العقيد عبده مجلي، قوله إن تحرير الحديدة يعتبر قاصمة الظهر للحوثيين لأهميتها الاقتصادية والعسكرية، مؤكدا أن تحرير المحافظة سيمنع تهريب الأسلحة والإمدادات العسكرية للميليشيات الحوثية ومنع تهريب الصواريخ التي تصل عن طريق البحر إلى الميليشيات الحوثية، وقطع اليد الإيرانية التي استغلت خلال فترات ماضية عن طريق الميناء البحري.

وأضافت أن عشرات المدن الإيرانية شهدت أمس مظاهرات جديدة احتجاجا على السياسات الحكومية وبخاصة على الصعيد الاقتصادي تحت شعار "جمعة الغضب"‬، ومظاهرات مؤيدة للنظام الحاكم، في الوقت الذي عززت قوات الأمن الإيرانية من تواجدها في عدد من المناطق التي تشهد اضطرابات منذ عدة أيام.

وأشارت إلى أن السلطات الإيرانية ألقت القبض على مئات المواطنين خلال تظاهرات جابت شوارع العاصمة ومدن أخرى، ندد خلالها المحتجون بفساد النظام الإيراني وأحرقوا صور المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي.