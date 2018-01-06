تفاصيل جديدة في تحقيقات حادث سقوط البالون الطائر بالأقصر

الأقصر- أ ش أ:

عقد رئيس سلطة الطيران المدني، طيار هاني العدوي، مساء الجمعة، اجتماعاً مع أعضاء سلطة الطيران المدني بمحافظة الأقصر لمتابعة تطورات حادث سقوط بالون طائر بالبر الغربي بالمحافظة بسبب شدة سرعة الرياح، والتحقيق في الواقعة بالكامل بواسطة الشئون القانونية.

وتسبب سوء الأحوال الجوية في سقوط بالون طائر بالبر الغربي بمحافظة الأقصر، صباح الجمعة، ما أسفر عن وفاة سائحة وإصابة 12 آخرين.

كما توجه الطيار هاني العدوي لزيارة موقع الحادث في غربي المحافظة، برفقة وفد من قيادات البالون الطائر، ومطار الأقصر.

من جانبه، أوضح مسئول بمطار البالون الطائر بالبر الغربي بالأقصر، أن شركات البالون لم تتلقَ أية إخطارات بإلغاء الرحلات لسوء حالة الطقس المتوقعة حتي صباح الجمعة، ولذلك خرجت الرحلات بصورة طبيعية تماماً دون أية مشكلات، حيث إنه حتى مساء الخميس وصباح الجمعة كان الطقس مثالياً تماماً لإقلاع رحلات البالون، وهو ما تثبته الرصدة الجوية التي تخرج من برج مطار الأقصر الدولي قبل الطيران بنصف ساعة، وكذلك الرصدة الجوية التي تخرج من أرض مطار البالون بالبر الغربي.

وأضاف المصدر أن رصدة مطار الأقصر ومطار البالون خرجتا ببيانات واحدة، حيث كانت الخانة التي يوجد بها قياس سرعة الريح تقول (Calm)وهذا يعني أن الريح سرعتها صفر، وكان من المقرر إقلاع 22 رحلة بالون، لكن فور وقوع الهبوط الصعب للبالون في أرض البر الغربي ألغى 3 طيارين رحلاتهم، موضحاً أنه قبل هبوط الرحلة زادت سرعة الريح وأصبحت أكثر من 15 عقدة ما يساوي 27 كيلو، وتعد هذه السرعة كبيرة في مجال البالون، وحدث ما يسمي (Hard Landing)، وهذا ما تسبب في الإصابات وحالة الوفاة التي وقعت.

وقال المصدر إن ما حدث ليس هبوطاً اضطرارياً أو خطأً فردياً من الطيار، ولكنه قضاء وقدر يحدث بصورة طبيعية عندما تزيد سرعة الرياح بصورة غير متوقعة، حيث إن طيار البالون قاوم الرياح، وقام بالهبوط الصعب الذي حدث، حيث إن الطبيعة لا يستطيع أحد أن يقف أمامها.