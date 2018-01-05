بعد توليه رئاسة فرع ثقافة جنوب سيناء.. شعيب: سأعمل على إظهار وجهها الأجمل

كتب- محمد عاطف:

أعرب الشاعر حمد شعيب، عن سعادته بتوليه رئاسة فرع ثقافة جنوب سيناء، خلفًا للعميد عبدالمنعم حلاوة الذي أُلغي تكليفه وأعيد إلى إقليم القاهرة الكبرى.

وقال "شعيب" في تصريحات صحفية: "جنوب سيناء منطقة بِكر تستحق منا التفاني لإظهار الوجه الأجمل، وفي جعبتي الكثير بعد زيارة كل المواقع التابعة بناءً على هذه الزيارات نثبت الرؤية أو نعدل فيها علماً بأنني لست غريباً على هذه الثقافة".

كان قد تولى الدكتور حمد شعيب، مهام عمله الجديد كمدير عام ثقافة جنوب سيناء الجديد، أمس الخميس.

شغل "شعيب" منصب مدير ثقافة مطروح، كما يعد من مؤسسى الاتحاد المصرى للهجن، ونائب رئيس اتحاد كتاب مصر فرع الاسكندرية.