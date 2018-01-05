"الوطنية للصحافة": تسلمنا أسماء مرشحي الصحف القومية لتغطية الانتخابات الرئاسية

القاهرة- أ ش أ:

قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الهيئة تسلمت أسماء الصحفيين المرشحين لتغطية الانتخابات الرئاسية، وقامت بإرسالها إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، تمهيداً لتسليمهم التصاريح الخاصة باعتمادهم.

وأعلن جبر - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم الجمعة-، عن بدء دورة تدريبية للصحفيين في المؤسسات الصحفية القومية على المعايير الخاصة بتغطية الانتخابات الرئاسية السبت المقبل، وتتضمن التعريف بالمعايير الدولية لتغطية الانتخابات، والرقابة على الانتخابات، وقوانين الانتخابات، فضلا عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال العملية الانتخابية، والقواعد والضوابط المهنية للنشر في الصحف القومية، وسيحاضر فيها نخبة من أساتذة الإعلام والمتخصصين.

من ناحية أخرى، أكد جبر أن الهيئة الوطنية للصحافة أوشكت على إعداد تقرير يتضمن كافة الأنشطة والقرارات التي اتخذتها منذ إنشائها في أبريل الماضي، موضحا أن هذا التقرير سيتضمن شرحاً تفصيلياً لخطة الهيكلة المتعلقة بالمؤسسات والإجراءات التي تم اتخاذها، وأنه سيتم البدء في إعداده خلال الأسبوع القادم.

وأشار إلى أن الهيئة انتهت من إعداد الموقع الإلكتروني الخاص بها، ويجري حالياً إدراج البرامج والتطبيقات بالموقع تمهيداً لإطلاقه خلال أيام كي يصبح منصة لإعلان جميع الأخبار المتعلقة بالصحف القومية.

وبشأن اللجنة العليا الخاصة بهيكلة وإصلاح المؤسسات القومية، التي أُعلن تشكيلها برئاسة رئيس مجلس الوزراء، قال كرم جبر إنه أجرى اتصالا بوزير قطاع الأعمال الدكتور أشرف الشرقاوي لترتيب اجتماعات اللجنة العليا المخصصة لتنفيذ برامج إصلاح المؤسسات القومية، وتحديد مواعيد للاتفاق على اللقاءات القادمة.

وتباشر لجنة الهيكلة تنفيذ خطط إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية وحصر ديونها، كما تتولى متابعة موقف إعادة الهيكلة الذي قامت به اللجنة السابقة برئاسة وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إضافة إلى إعادة هيكلة كل مؤسسة على حدا.

وأوضح جبر أن اللجنة الأولى للهيكلة انتهت من أربعة ملفات وهي (العمالة، الأصول، الديون، المحتوى التحريري)، واستمرت في أعمالها لثلاثة أشهر ووضعت برنامجا للإصلاح.

وأضاف أن اللجنة الجديدة تحمل اسم "اللجنة العليا" برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها كلا من وزير قطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوي، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، ونائب وزير المالية الدكتور محمد معيط، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر، ومستشار رئيس الوزراء لشئون الاتصال السياسي تامر عوف.