صورة تظهر مواطنًا "يُلبّس" برلمانيًّا حذاءه تثير غضب أهالي المحلة.. والنائب يرد

كتب– سيف سالم:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة للنائب البرلماني عن حزب الوفد محمد خليفة، تظهر قيام أحد المواطنين بمساعدته في ارتداء الحذاء أثناء خروجه من أحد المساجد بعد أداء صلاة الجمعة، الأمر الذي أثار غضب أهالي محافظة الغربية، ومدينة المحلة الكبري خاصة، على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه قال النائب محمد خليفة، إن المزاعم بشأن قيام شخص بمساعدتي على ارتداء الحذاء عقب الخروج من صلاة الجمعة "غير صحيحة".

وأوضح، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن زاوية الصورة خادعة، وأن الشخص الذي بجواره هو أحد أقاربه، ويرتدي بنفسه حذاءه، قائلًا: "ابن خالي وحذاؤه به رباط، وقام بهذه الانحناءة لإتمام ربط حذائه وليس حذائي".

وأضاف خليفة: "أكبر دليل على أن ما يتم الترويج له غير صحيح، أن ناشر الصورة هو أحد أعضاء حملته الانتخابية، والذي قام بنشرها وسط عدد من الصور، ولكن البعض قام بالتصيد واختار صورة عليها جدل وقام بنشرها".

وأكد أنه كان في زيارة للمنطقة لمشاركة أهلها نجاحه في توفير مبلغ مالي ضخم لتطويرها.

وأضاف: "منطقة سوق اللبن بالمحلة الكبرى تمتاز بالطابع الشعبي، ولا يمكن أن أقوم بحركة كهذه أمامهم، وأن أخلاقه وطبيعته الشخصية لا يوجد فيها مثل هذا التعالي أو تضخم الذات".

وأرسل النائب لمصراوي صورة توضح شهادة تقدير حصل عليها من محافظة الغربية بمناسبة حصوله على موافقة وزير الإسكان لتطوير العشوائيات بمناطق دائرته.