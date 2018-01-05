"البحيرة للكهرباء": إعادة التيار بالكامل لمدينة السلوم والمناطق التابعة لها

كتب- محمد صلاح:

قال المهندس محمد عبد العليم رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، إنه تم الدفع بفرق صيانة طارئة للبحث عن مصدر العطل بالسلوم، الذي ترتب عليه انقطاع التيار عن المدينة، لافتًا إلى أنه تم العثور على مكان العطل، وأنه جاري إصلاحه حاليًا.

وأضاف "عبد العليم"- في تصريحاته لمصراوي، الجمعة- أن سوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة كانت سببًا رئيسيًا لحدوث العطل الذي أدى لانقطاع الكهرباء عن المدينة.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قالت إنه فى تمام الساعة 11.55 ظهر اليوم، فصلت الدائرة 2 السلوم/ مطروح جهد 220 ك.ف، و11.59 فصلت الدائرة 1 لنفس الخط، مما أدى إلى انسحاب الجهد عن السلوم بحمل 5.4 م.و، مضيفاً: "على الفور توجهت فرق الطوارئ للمرور على الخط لمعرفة أسباب العطل.

وأكدت الشركة، أنه يتم حاليا تامين التغذية الكهربية للمنشآت الحيوية بالتغذية البديلة، وجاري عمل اللازم لسرعة عودة التيار إلى المناطق المتأثرة.