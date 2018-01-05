الإسكان: انتهاء جزء من المرحلة الثانية بمحطة معالجة الجبل الأصفر -(صور)

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الانتهاء من تنفيذ الجزء الثاني من المرحلة الثانية، بمشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر، التي تخدم أكثر من نصف سكان القاهرة، والانتهاء من تجارب التشغيل آخر مارس 2018، موضحًا أنه من المقرر إنتاج طاقة كهربائية تصل إلى 60% من إجمالي الطاقة المطلوبة لتشغيل المعدات بالمحطة، باستخدام البيوجاز الناتج من أعمال معالجة مياه الصرف الصحي.

وأوضح وزير الإسكان، في بيان اليوم الجمعة، توريد وتركيب أحدث المعدات الكهروميكانيكية في مجال تنقية مياه الصرف الصحي بالمشروع، مشيرًا إلى التحكم في أجهزة المشروع وتشغيلها من خلال غرفة تحكم مركزية (اسكادا)، والتي يتم من خلالها إدارة المشروع أتوماتيكيًا بنسبة 100%.

وقال المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى والإسكندرية: إن طاقة معالجة الجزء الثاني من المرحلة الثانية من المحطة، تبلغ 500 ألف م3/يوم، من مياه الصرف الصحي، باستخدام أسلوب الحمأة النشطة المعادة، لخدمة حوالي 2.5 مليون نسمة، موضحًا أن مساحة المشروع حوالي 330 ألف م2 (78 فدانًا)، بتمويل من البنك الأفريقي والحكومة المصرية – وزارة الإسكان.

وأشار إلى أن هذا المشروع يُعد أحد المشروعات العملاقة في مجال معالجة مياه الصرف الصحي، واستمر العمل بمرحلة الإنشاءات المدنية والتركيبات الإلكتروميكانيكية، 42 شهرًا، وبلغت كميات التراب الناتجة من أعمال الحفر والإحلال والردم للمباني بالمشروع مليون و200 ألف م3، وإجمالي كمية الخرسانات بالمشروع 182 ألف م3، بينما بلغت أطوال المواسير بالمشروع 15 كم طولي بخلاف المواسير الخاصة بالمرافق، وبلغت أطوال كابلات الكهرباء (كابلات الجهد المتوسط 70 كم طولي - كابلات الجهد المنخفض 130 كم طولي).