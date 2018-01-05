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مجلس الوزراء يهنئ المنتخب وصلاح وكوبر بجوائز "الكاف"

11:05 ص الجمعة 05 يناير 2018
مجلس الوزراء يهنئ المنتخب وصلاح وكوبر بجوائز "الكاف"

محمد صلاح

كتب- محمد غايات:

هنأ مجلس الوزراء، المنتخب المصري لكرة القدم بفوزه بجائزة أفضل منتخب أفريقي لعام 2017، وفوز مديره الفني هيكتور كوبر بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا.

كما هنأ المجلس اللاعب المصري محمد صلاح الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، موجهًا تحية تقدير لخطواته الناجحة في مسيرة الاحتراف في الرياضة العالمية بكل جد ومثابرة.

واعتبر المجلس، أن هذا الفوز تكليل للجهد المخلص الذي يبذله القائمون على الرياضة المصرية؛ من أجل العودة إلى موقع الصدارة والمنافسة في مختلف البطولات والمحافل الرياضية العالمية. ​

 

مجلس الوزراء كرة القدم المنتخب المصري جائزة أفضل منتخب هيكتور كوبر محمد صلاح

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