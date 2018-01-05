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بدء حملة مسح فيروس "سي" لأهالي "بدر" من سن 12 سنة

10:57 ص الجمعة 05 يناير 2018
بدء حملة مسح فيروس "سي" لأهالي "بدر" من سن 12 سنة

ارشيفية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بدء حملة مسح فيروس سي لأهالي مدينة بدر من سن 12 سنة، بمستشفى بدر الجامعي، وكلية طب جامعة حلوان، موضحًا أن الحملة مستمرة حتى يوم الأربعاء 24 يناير الجاري.

وقال رئيس جهاز المدينة، في بيان اليوم الجمعة، إن الخدمات الطبية بمدينة بدر تشهد اهتمامًا كبيرًا، بعد تسليم موقع مستشفى لنقابة المهندسين بمركز المدينة، وتسليم موقع المدينة الطبية العالمية لإحدى الشركات لإقامة نشاط مدينة طبية وفقا للمعايير العالمية، بمساحة 52.089 فدان.

فيروس سي مدينة بدر عادل إبراهيم الدسوقي جامعة حلوان قابة المهندسين

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