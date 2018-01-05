وزير التعليم العالي يعلن عن مشروعات الجامعات الجاري تنفيذها في 2018

القاهرة - أ ش أ:

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن مشروعات الجامعات المصرية الجاري تنفيذها والمتوقع إنهاؤها فـي عام 2018.

وقال بيان صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الجمعة، إنه من المقرر أن تشهد جامعة كفر الشيخ استكمال المرحلة الثانية للمستشفى الجامعي، ومطاعم المدن الجامعية، ومعهد علوم وتكنولوجيا النانو، ومعامل كلية الطب البيطري، والمدرجات المركزية، وورش كلية الهندسة، وكلية الحاسبات والمعلومات، فيما تقوم جامعة المنصورة باستكمال منشآت كلية الهندسة، وإنشاء كلية الآداب الجديدة، وتشهد جامعة أسوان إنشاء مبنى كلية الزراعة والموارد الطبيعية، ومبنى الإسكان الطلابي، وكلية السياحة والفنادق، وكلية التمريض، وتجهيز حرم الجامعة بمدينة أسوان الجديدة.

وأضاف وزير التعليم العالي أن جامعة السويس ستقوم خلال العام الجديد بإنشاء مبنى كلية الطب والمرحلة الأولى من التصميم، وتشطيب مبنى الأقسام الهندسية، وقاعة الاحتفالات بالجامعة، ومبنى معامل كلية الثروة السمكية، وتأهيل معامل كلية التربية والعلوم، وإنشاء مجمع المدرجات لكليات الهندسة والتعليم الصناعي، وتشطيب مجمع المدرجات لكليات التربية والآداب، فيما تقوم جامعة العريش بتأسيس مشروع الزراعة المتكاملة للأسماك كمشروع قومي لتنمية وسط سيناء . ومشروع فرع جامعة العريش فى بئر العبد، بينا تشهد جامعة سوهاج إنشاء قاعة المؤتمرات، ومبنى الإدارة المركزية وملحقاتها، ومبنى كلية العلوم (2،1)، ومبنى الإسكان الطلابي.

كذلك تشهد جامعة قناة السويس، إنشاء مبنى عيادات ومدرجات أسنان، والعناية المركزية بالمستشفى، ومعامل طب بشري، ومباني طب الأسرة، واللغة العربية، ومبنى إداري آداب، ومعامل وورش هندسية، ومجمع الصيدليات، ومصنع العلف والاستزراع السمكي، فيما تقوم جامعة بنها بتأسيس مبنى التنمية البشرية بكلية التربية الرياضية، ومبنى هندسة زراعية بكلية الزراعة، وتأهيل مباني كلية الحقوق والتمريض، واستكمال كلية العلوم، ومنشآت أرض العبور، والمجمع الطبي بكفر سعد، والمستشفيات الجامعية "مبنى إداري"، وتقوم جامعة أسيوط بإنشاء المبنى الإداري والمدرجات والملاعب بكلية التربية الرياضية بالوادي الجديد، ومباني كلية التربية بالوادي الجديد، ومبنى كلية العلوم بالوادى الجديد، وكلية طب الأسنان، ومبنى كلية العلوم بالوادي الجديد.

كما تشهد جامعة المنيا إنشاء مستشفى الكبد، ومبنى ملحق مستشفى الكلى، ومستشفى الأطفال، والمبنى الأكاديمى لكلية طب الأسنان، ومبنى الصناعات الغذائية، ومبنى قاعات كلية دار العلوم، وتقوم جامعة الزقازيق بتشطيب معهد الأورام المرحلة الثالثة، إنشاء مبنى بكلية الطب البشرى، وإعادة تأهيل مبنى حاسبات ومعلومات، واستكمال مبنى الورش بكلية الهندسة،، ومبنى كلية التربية الرياضية بنين، وإنشاء مبنى تعليمى بكلية التربية النوعية، وبناء غرف الفرم والتعقيم للمستشفيات الجامعية، ومن المقرر أن تقوم جامعة طنطا بإنشاء مبنى ملحق بطب الاسنان، ومبنى ملحق الصناعات الغذائية، ومبنى الصناعات الغذائية، والمبنى التعليمى بكلية التربية النوعية، ومبنى الدراسات العليا والحقوق، ومبنى الخدمات الطلابية، ومبنى مستشفى الصدر.

ومن المقرر أن تقوم جامعة المنوفية خلال 2018 بتأسيس المكتبة المركزية، وكلية الحاسبات والمعلومات، ومبنى العيادات الخارجية، وكلية الطب البيطرى، ومبانى مزرعة الجامعة، وصالات كلية التربية، وامتداد مبنى كلية التربية ، واستكمال مبنى العلوم الأساسية، بينما تشهد جامعة الفيوم إنشاء كلية التمريض، وكلية رياض الأطفال، ومبنى الخدمات الطلابية، وملحق كلية الطب، وملحق كلية الهندسة، وملحق كلية الزراعة، ومبنى المعامل المركزية، وتقوم جامعة مدينة السادات تأسيس مبنى المعامل المركزية بكلية الطب البيطري، والمبنى الإداري والمدرجات الدراسية بعدد من الكليات ، ومبنى المدرجات المركزية، واستكمال الادارة العامة للجامعة، وتبدأ جامعة دمنهور خلال العام الجارى بتنفيذ كلية طب الأسنان، وكلية رياض الاطفال.

وأشار البيان إلى قيام جامعة جنوب الوادى، بإنشاء معامل كلية الهندسة، وإنشاء مبنى رياض الاطفال، وإنشاء المكتبة المركزية، والإسكان الطلابى (قنا– الاقصر- البحر الاحمر)، والمستشفى الجامعي مبنى خدمات المستشفى الجامعي المرحلة الثالثة، والمستشفى الجامعي (مبنى مستشفى الأورام)، بينما تقوم جامعة حلوان بتطوير تجهيزات كلية الطب، وتطوير وتوسعات مستشفى بدر، إلى جانب تطوير وتحديث الإسكان الطلابى، فيما تقوم جامعة بورسعيد بتطوير استراحات الجامعة، وكلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات، ومن المقرر أن تشهد جامعة القاهرة إنشاء كلية الطب الفم والأسنان بالشيخ زايد، وكلية الصيدلة بالشيخ زايد، ومبنى الدراسات الأثرية بمدينة الأقصر، ومستشفى الأمراض المعدية، وكلية الطب البيطرى، وحمام السباحة، ومبنى دار النشر، ومبنى كونفوشيوس، ومبنى التعليم المتطور.​