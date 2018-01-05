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الصحة تعلن حصيلة ضحايا حادث سقوط منطاد بالأقصر

10:17 ص الجمعة 05 يناير 2018
الصحة تعلن حصيلة ضحايا حادث سقوط منطاد بالأقصر

منطاد

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة سيدة وإصابة 12 أخرين في حادث سقوط منطاد هوائي بالطريق الصحراوي الغربي بمركز القرنة في محافظة الأقصر.

وأوضح الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة للرعايات المركزة، والمشرف على هيئة الإسعاف المصرية، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف مجهزة، و2 لانش نهري لنقل الضحايا إلى المستشفيات.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم نقل حالة الوفاة وجميع المصابين إلى مستشفى الأقصر الدولي، لافتا إلى أنهم جميعا من جنسيات مختلفة.

وزارة الصحة منطاد الأقصر سقوط منطاد الطريق الصحراوي الغربي

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