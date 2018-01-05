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الغاء سفر سعودي لاصابته بوعكة صحية قبل اقلاع رحلة الرياض

09:04 ص الجمعة 05 يناير 2018
الغاء سفر سعودي لاصابته بوعكة صحية قبل اقلاع رحلة الرياض

كتب - طه عبيد

اصيب راكب سعودي الجنسية بوعكة صحية مفاجئة علي الطائرة السعودية المتجهة الرياض ، وعادت الطائرة من ممر الاقلاع بمطار القاهرة الدولي صباح اليوم الجمعة ، وتم الغاء سفره ، ونقلها إلى احدي المستشفيات الخاصة القريبة من المطار .

أثناء إستعداد قائد الطائرة السعودية رقم 314 للإقلاع إلى الرياض ، فوجيء بإصابة الراكب السعودي فارس العتيبي "58 عاما" بوعكة صحية ، تم الغاء اقلاع الرحلة والعودة الي موقع 202 علي ارض المهبط ، وقام طبيب الحجر الصحي بتوقيع الكشف الطبي عليه ، وعمل الإسعافات الأولية ، وأمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالغاء سفره لحين تحسن حالته الصحية ، وتم نقل الراكب بسيارة اسعاف المطار تحت إشراف محمود غنيم مشرف الإسعاف الي احدي المستشفيات الخاصة القريبة من المطار .

الجنسية السعودية الرياض مطار القاهرة الدولي الطائرة السعودية

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