إبراهيم عيسي يصف محمد صلاح بـ"بابا نويل"

وصف الإعلامي إبراهيم عيسي ، لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بأنه تحول إلي بابا نويل لاطفال كثر , وذلك علي خلفية فوره بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

وكتب عيسي علي حسابه الشخصي بـ"تويتر" :"محمد صلاح ظاهرة ... محمد صلاح حالة ..محمد صلاح بابا نويل أطفال كتير .. الحلم بيبدأ بخطوة.. مبروك لمصر"

وكان محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، فاز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2017 للمرة الأولى في تاريخه خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي “كاف” بمدينة أكرا الغانية، وتفوق على كل من السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول والجابوني بيير أوباميانج لاعب بوروسيا دورتموند الألماني.