8 يناير.. بدء حجز المحلات التجارية بـ"دار مصر" في 6 أكتوبر

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن طرح 7 محلات تجارية، وصيدلية بمساحات تتراوح بين 19 مترا و40 مترًا، مشروع دار مصر للإسكان المتوسط خلف مدينة الإنتاج الإعلامي.

شروط حجز المحلات

بيع المحلات يكون بالمزاد العلني.

200 جنيه ثمن كراسة الشروط لكل محل.

يتم شراء كراسة الشروط من مقر جهاز مدينة 6 أكتوبر.

تعقد جلسة المزاد بجهاز مدينة 6 أكتوبر يوم 8يناير المقبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر الجهاز.

يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25 ألف جنيه لكل محل أو الصيدلية في موعد غايته جلسة المزاد.

يمكن للسادة الراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.

يخضع المزاد لأحكام القانون رقم (89) لسنة 1998 وتعديلاته ولائحته التنفيذية المعدلة.