وزير الأوقاف: ننشر مطبوعاتنا بـ17 لغة.. وكتاب عن "مشروعية الدولة الوطنية" قريبًا

كتب- محمود رمزي:

تصوير- أحمد النجار:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة تجهز لكتاب يتحدث عن مشروعية الدولة الوطنية؛ للرد على الجماعات الإرهابية التي تستهدف مصر، لافتًا إلى أن الوزارة تتبنى استراتيجية التأليف والترجمة والنشر.

وأوضح الوزير- خلال ندوة لتوقيع كتاب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بعنوان "داعش والإخوان والتآمر على القدس"، بمقر مؤسسة الجمهورية، اليوم الخميس، أن الجماعات الإرهابية تهدف لهدم الدولة الوطنية.

وأضاف مختار جمعة: "الأوقاف تنشر مطبوعاتها بـ17 لغة، ونشرت من خلاله 60 كتابًا مترجمًا، من ضمنها كتاب (حماية الكنائس في الإسلام)، من أجل المواطنة المتكافئة".

وأشار الوزير، إلى عقد لقاءات مع قيادات كنسية وقيادات في دول أوروبية، تم خلالها نقل الصورة كاملة ونشر رأي الوزارة، وكتبها عن التسامح على موقع المجلس الأوروبي.