مفتي الجمهورية يزور الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد

كتب- إسلام ضيف:

زار الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، الخميس، الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتهنئة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الميلاد المجيد.

ونشر القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذوكسية، صورًا أثناء زيارة "علام" للمقر البابوي بالكاتدرائية.

وكان البابا تواضروس قد استقبل بالمقر البابوي وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، ووزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، والمستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، برفقة المستشار علاء فؤاد المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، واللواء رفعت قمصان مساعد المدير التنفيذي للهيئة، والمستشارة علا راضي عضو الجهاز التنفيذي.