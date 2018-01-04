​بالصور- رشوان ورزق والمناوي ونصار يشاركون في عزاء إبراهيم نافع

كتب- محمد نصر وإسلام ضيف:

تصوير- محمود أبو ديبة ومحمود عبدالناصر:

وصل مساء اليوم الخميس، كل من: ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، والكاتب الصحفي عبد اللطيف المناوي، والكاتب الصحفي محمد أمين، وومثل وزارة الداخلية، إلى مسجد عمر مكرم بوسط البلد، لتأدية واجب العزاء في الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم نافع.​

وكان الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم نافع، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق ونقيب الصحفيين المصريين ورئيس اتحاد الصحفيين العرب الأسبق توفي إلى رحمة الله، الأحد الماضي، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 84 عاما.

ووصل جثمان نافع، الثلاثاء الماضي إلى القاهرة، قادمًا من دبي، حيث تم أداء صلاة الجنازة عليه أمس الأربعاء بمسجد عمر مكرم، والتي خرجت من مؤسسة الأهرام، ودفن جثمان الراحل في مقابر الأسرة بمدينة ٦ أكتوبر. ​