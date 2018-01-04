البابا تواضروس يستقبل وزيرا المالية والعدل ورئيس "العليا للانتخابات"- صور

كتب- إسلام ضيف:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الخميس، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، والمستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، للتهنئة بعيد الميلاد.

وكان برفقة الحضور المستشار علاء فؤاد المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، واللواء رفعت قمصان مساعد المدير التنفيذي للهيئة، والمستشارة علا راضي عضو الجهاز التنفيذي.

ونشر القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذوكسية، صورًا لوزير المالية، ورئيس الهيئة العليا للانتخابات والوفد المرافق له، حيث قدموا التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وكان الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي زار برافقه الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقديم التهنئة لجميع الإخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأكد القائد العام -خلال اللقاء- أن مصر ستظل بعطاء أبنائها ووحدة نسيجهم الوطني المتماسك بعيدة عن كل صور الفتن والأزمات ووطنًا عزيزًا لكل المصريين، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر والمصريين بالأمن والاستقرار والتقدم.

وأشار إلى أن رجال القوات المسلحة يضعون أمن مصر وقدسية أراضيها فوق كل إعتبار، ومستعدون للتضحية والعطاء من أجل اقتلاع جذور الإرهاب والتطرف ودعم مسيرة البناء والتنمية.

من جانبه، أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني عن شكره واعتزازه بدور القوات المسلحة في خدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره، مؤكدًا أن عيد الميلاد المجيد يمثل دافعًا للأمل بمستقبل مشرق، في ظل ما تشهده مصر من إنجازات.