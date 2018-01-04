وزير الثقافة: وجدت كتبًا لسيد قطب في جولة مفاجئة بقصر ثقافة طنطا

كتب- محمود رمزي:

كشف وزير الثقافة حلمي النمنم، عن قيامه بجولة مفاجئة بقصر ثقافة طنطا، بعد توليه مسؤولية الوزارة مباشرة.

وأضاف الوزير- خلال ندوة لتوقيع كتاب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بعنوان "داعش والإخوان والتآمر على القدس"، بمقر مؤسسة الجمهورية، أنه فوجئ بعدم وجود أي روايات للكاتب بهاء طاهر، وجميعها كانت ممتلئة بسيد قطب، المفكر المنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد النمنم- خلال ندوة "داعش والإخوان والتآمر على القدس" بجريدة الجمهورية، أن مواجهة الإرهاب لم تعد تتوقف على الدولة، لكن المواطن يدخل طرفا فيها أيضًا، مشيرًا إلى أن حادثة حلوان الأخيرة، أثبتت أن المصريين مسلمين ومسيحيين يواجهون الإرهاب.

ولفت وزير الثقافة إلى أهمية الدفاع عن هوية الدولة، وأن تبقى مصر كما هي، لأنها غير قابلة أن تكون غير ذلك، متابعًا: "مصريتنا ليست موضوعا للمفاضلة أو المساءلة".

وأشار النمنم إلى أن حسن البنا في الأربعينيات سبق أن تحدث عن دار الإسلام ، ولم يتحدث عن الوطن، وكذلك سيد قطب، الذي قال: "إن الوطن ما هو إلا حفنة من طين عفن".