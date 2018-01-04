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غدًا.. التصويت بالسفارات المصرية بالخارج في جولة الإعادة على دائرة "جرجا"

09:10 م الخميس 04 يناير 2018
غدًا.. التصويت بالسفارات المصرية بالخارج في جولة الإعادة على دائرة "جرجا"

أرشيفية

القاهرة- (أ ش أ):

تفتح السفارات المصرية بالخارج أبوابها صباح غد الجمعة أمام المواطنين المصريين للادلاء باصواتهم فى جولة الإعادة للانتخابات التكميلية بالدائرة الثامنة ومقرها مركز جرجا بمحافظة سوهاج لانتخاب (عضو واحد) بمجلس النواب.

ووجهت السفارات الدعوة لأبناء الجاليات المصرية المعنيين للتصويت يومي غد وبعد غد السبت.

وكان مقعد الدائرة الثامنة بمركز جرحا قد خلى بوفاة النائب السابق هرقل وفقي، فى شهر يوليو الماضي عقب أزمة صحية ألمت به.
وكانت الجولة الأولى للانتخابات التكميلية بالدائرة الثامنة ومقرها مركز جرجا بمحافظة سوهاج لانتخاب (عضو واحد) بمجلس النواب قد جرت يومى ١٥ و١٦ من ديسمبر المنصرم.

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