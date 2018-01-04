وفد من "الصحفيين العرب" يشارك في عزاء إبراهيم نافع

كتب- محمد نصر:

شارك وفد من الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب في عزاء الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع، والذي يقام بمسجد عمر مكرم، بوسط البلد، مساء اليوم الخميس.

وضم وفد الأمانة العامة، مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب، ونقيب الصحفيين العراقيين قادما من بغداد ، وعدد كبير من الأعضاء.

يشار إلى أن عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين والسياسيين ورجال الدولة قد حضروا العزاء على رأسهم، الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس مجموعة أونا للصحافة والإعلام، كما شارك كل من: علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، وحلمي النمنم وزير وزير الثقافة، والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والمحامي فريد الديب، والفريق سامي عناني، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، ورئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب، ومساعد الرئيس للمشروعات القومية، ونقيب الصحفيين السابق يحيي قلاش.

وكان الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم نافع، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق ونقيب الصحفيين المصريين ورئيس اتحاد الصحفيين العرب الأسبق توفي إلى رحمة الله، الأحد الماضي، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 84 عاما.

ووصل جثمان نافع، الثلاثاء الماضي إلى القاهرة، قادمًا من دبي، حيث تم أداء صلاة الجنازة عليه أمس الأربعاء بمسجد عمر مكرم، والتي خرجت من مؤسسة الأهرام، ودفن جثمان الراحل في مقابر الأسرة بمدينة ٦ أكتوبر.