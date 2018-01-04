بالصور- عمرو موسى وجورج إسحاق والعلايلي في عزاء إبراهيم نافع

كتب- محمد نصر:

تصوير- محمود أبو ديبة ومحمود عبدالناصر:

شارك عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، وجورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والفنان عزت العلايلي، في عزاء الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم نافع بمسجد عمر مكرم بوسط البلد، مساء اليوم الخميس.

وكان وصل مبكرًا كل من علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، وحلمي النمنم وزير وزير الثقافة، والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والمحامي فريد الديب، والفريق سامي عناني، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، ورئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب، ومساعد الرئيس للمشروعات القومية، ونقيب الصحفيين السابق يحيي قلاش.

وكان الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم نافع، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق ونقيب الصحفيين المصريين ورئيس اتحاد الصحفيين العرب الأسبق توفي إلى رحمة الله، الأحد الماضي، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 84 عاما.

ووصل جثمانه الثلاثاء الماضي إلى القاهرة، قادمًا من دبي، حيث تم أداء صلاة الجنازة عليه أمس الأربعاء بمسجد عمر مكرم، والتي خرجت من مؤسسة الأهرام، ودفن جثمان الراحل في مقابر الأسرة بمدينة ٦ أكتوبر.