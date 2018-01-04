القوات المسلحة: ضبط تكفيريين شديدي الخطورة بوسط سيناء

كتب– محمود مصطفى:

تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى بالتعاون مع القوات الجوية خلال الأيام القليلة الماضية، من القضاء على (2) فرد تكفيرى شديدى الخطورة والقبض على 2 آخرين بوسط سيناء، فضلاً عن إكتشاف وتدمير عدد 2 مخبأ، عربة دفع رباعى، دراجة نارية، فى إطار الجهود المكثفة للقوات المسلحة لدحر الإرهاب.

وأعلن العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة، عبر صفحته على الفيسبوك، الخميس، ضبط مخزن يحتوى على كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وأضاف الرفاعي، أن قوات الجيش الثالث الميدانى تواصل جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء.